Már az is hatalmas dolog, amikor a sajtó felfigyel egy sztár hasonmására, hát még az mekkora elismerés, ha maga a sztár is így gondolja mindezt. Pontosan ez történt a 28 éves Priscila Beatrice-vel, aki természetesen szándékosan is úgy sminkel, mint hasonmása, . Lekoppintja az énekesnő stílusát, leutánozza egy-egy vörös szőnyeges szereplését és újraalkotja pontos megjelenését.

viszont nem a TikTokon görgetve botlott bele Priscila videóiba, hanem a The Shade Room oldalán, ami maga is kiposztolta a lány egyik videóját. RiRi pedig kapott is az alkalmon, hogy trollkodjon egy kicsit, ezt írta kommentben:

„Hol van az album, tesó?”

Persze egyáltalán nem véletlen, hogy pont ezt írta a lány videója alá, hiszen 2016-ban adott ki utoljára albumot, azóta inkább saját márkája felé fordította a figyelmét, majd 2022-ben életet adott első gyermekének, most pedig épp a másodikat hordja a szíve alatt. Ez idő alatt viszont folyamatosan kérdőre vonták a rajongói, hogy miért szorította háttérbe ennyire a zenélést és miért nem ad már ki újabb albumot.

Beatrice egyébként teljesen odáig van attól, hogy felfedezte őt:

„Rihanna láttam a videóimat és hozzászólt! Tudod, mit érzek most? Nem tudom abbahagyni a sírást a meghatódottságtól! A boldogságtól! Ez egy álom!”

Szerinted is hasonlít? Mintha ikrek lennének! Annyira azért nem...

forrás: Instagram/@priscila.beatrice/Getty Images/Kevin Mazur

És ezt olvastad már?

Galéria / 10 kép Rihanna nem mindennapi kismama szettjei Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria