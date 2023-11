A reflux pontos előfordulásáról egyelőre kizárólag becsült adatok érhetőek el, ám kijelenthető, hogy a betegek száma hazánkban és globálisan is évről évre nő. Az érintettek köre az életkor tekintetében is drasztikusan kiszélesedett, ma már a 18-22 éves korosztályban is egyre gyakoribb a jelenség. A népesség körülbelül 50%-ánál fordulnak elő refluxra emlékeztető tünetek. Az alábbiakban összeszedtük azokat a jeleket, melyek egyértelműen refluxra utalnak.

A reflux tünetei, avagy az álarcos fojtogató

Míg a legtöbb ember a reflux hallatán súlyos gyomorégésre asszociál, valójában akkor beszélhetünk erről a betegségről, amikor a gyomorsav az alsó nyelőcső színtéren, vagy záróizmon keresztül eléri a nyelőcső alsó részét, vagy annak nyálkahártyáját és ott egy bizonyos időtartamon túl tartózkodik.

A reflux hallatán egyértelműen a társadalom által leginkább ismert gyomorégésre gondolunk, mint tünetre. Azonban fontos tudni, hogy az adott betegség ezen kívül számos más, szerteágazó tünettel képes jelentkezni. Ezek az alábbiak:

szúró, nyomó érzés a gyomorszáj tetejénél

a nem szíveredetű, infarktusra is emlékeztető mellkasi fájdalom

gyakori az asztmára is jellemző köhögésszindróma

a krónikus hörgőgyulladásnál is fellépő krákogás

súlyosabb esetben a sav alvás alatt is feljut a nyelőcsövön keresztül, ezzel fogeróziót, fogágybetegséget és rekedtséget okozva

A széleskörű panaszok miatt a refluxot álarcos fojtogatónak is szokták nevezni.

A köhögés szintén nagyon gyakori tünet lehet.

Mi áll a háttérben?

Mint minden betegségnél, a reflux hátterében is állhat örökletesen megváltozott anatómiai helyzet, például gyengébb gyomorszáj vagy záróizomzat. Azonban a drasztikusan átalakult életvitelünk, felgyorsult mindennapjaink, egészségtelen életmódunk és táplálkozásunk durva refluxhoz is vezethet. Míg régen minőségi ételeket fogyasztottak az emberek, manapság a boltokban megvásárolható termékek is végig mennek az élelmiszeripar robotikus változásain. Ezentúl a kiemelkedő stressznek is igencsak komoly szerepe lehet abban, hogy felerősödnek a reflux tünetei.

Az alábbiakban pedig összegyűjtünk 5 olyan ételt, amely segít csökkenteni a refluxos gyomorégést!

Az ÉvaMagazin.hu írása.