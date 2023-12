Randiztam a kedvenc sztárommal, de borzalmas vége lett: durvább, mint egy szappanopera

A 30 éves amerikai influenszer, Taylor Skeens először a YouTube-on vált híressé, majd meghódított más platformokat is, például az Instagramot és a TikTok-ot. A csinos sztár alapvetően az életéről vlogol, de szeret sminkes videókat készíteni, valamint kipróbálni az aktuális trendeket. Jelenleg boldog párkapcsolatban él, szerelme, a zenész Jesse Orion januárban kérte meg a kezét. Nem volt azonban mindig ilyen szerencséje a férfiakkal, néhány évvel ezelőtt például azt hitte, megtalálta az igazit, amikor randizni kezdett kedvenc sztárjával, aki nem mellesleg A-listás celeb Hollywoodban.

Randiztam a kedvenc sztárommal, csúnya vége lett

„Egyszer régebben randizgattam egy nagyon híres színésszel, a vele való szakításom volt életem egyik legmegalázóbb élménye. Elmesélem nektek, míg megcsinálom a sminkem. Szóval néhány évvel ezelőtt ez a híres hollywoodi színész és én randizgattunk egymással. Titkolnunk kellett az egészet, mert a sajtósától kezdve mindenki azt mondta neki, nem tenne jót az imidzsének, ha egy influenszerrel látnák. Ennek ellenére egyszer meghívott egy szuper privát hollywoodi partira, ekkor nagyon megörültem, hogy együtt megyünk és végre felvállal. Azt mondta, hogy persze, hogy együtt megyünk és el is jön értem, felvesz a kocsijával. Így is történt, az autóban fogta a kezem és nagyon kedves dolgokat mondott. Abban a pillanatban viszont, hogy átléptük a küszöböt, teljesen megváltozott, rám se hederített. Úgy mentem utána a bulin, mint egy szomorú kiskutya. Nagyon kínosan éreztem magam! Arra gondoltam, milyen kedves volt korábban, biztos én agyalom túl és ez teljesen rendben van. Mentem utána tovább, megálltam mellette, míg beszélgetett valakivel. Erre azt mondta nekem, hogy vegyem már észre, hogy épp beszélget valakivel és üljek le az egyik asztalhoz, majd jön. Hogy tessék?! Ez annyira fájt, hogy eldöntöttem, ezt meg fogja bánni! Ezért odamentem egy barátjához, akivel együtt érkeztünk. Semmit nem kellett mondanom, a srác egy perc alatt belém zúgott! Láttam, hogy a színész minket bámul, teljesen kivan. Ekkor elkezdtünk csókolózni…” – mesélte TikTok-on Taylor, aki egy második videóban árulta el, mi lett a szappanoperához hasonlatos este vége.



„Nem sokkal ezután volt egy második parti, amire már az exe legjobb barátjával érkeztem, de ő is ott volt. Nagyon irritálta a látványuk, az este egyik pontján pedig elkezdett mindenki előtt csúnya dolgokat kiabálni nekem. Erre teljesen kiborultam, hívtam egy Ubert és kértem a sofőrt, hozzon nekem virágot és csokit, mert nagyon rossz estém volt. Szuper kedves volt és hozott, így ő mentette meg a napomat” – fejezte be az infleunszer a sztorit a második videójában.