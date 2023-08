Lesd el az influenszerek trükkjeit: így készíthetsz tökéletes szelfiket

Előfordult már veled, hogy a tükörbe nézve úgy érezted, kivételesen a #badhairday is elkerült, ráadásul éppen a makeupoddal is elégedett vagy, ezért gyorsan lőttél egy szelfit a végeredményről, a felvételt elnézve viszont azonnal odalett minden önbizalmad? Akkor most gyorsan megnyugtatunk: a hiba egyáltalán nem benned van, hanem a szelfitechnikádban, a tökéletes önarcképnek ugyanis számtalan titka van. Mi azonban lelepleztük neked ezeket! Ha az influenszerekhez hasonlóan betartod a most következő szabályokat, könnyedén búcsút mondhatsz a rosszul sikerült szelfiknek.

Fényes siker

Először is: Találd meg azt a helyszínt, ahol tökéletes a megvilágítás a szelfizéshez! Sajnos nem feltétlenül lesz egyszerű a dolgod, mivel a túl erős fények miatt hunyoroghatsz és az árnyékok is zavaróak lehetnek a felvételen, a gyenge megvilágítás pedig sivárrá és elmosódottá teheti a képedet. Kerüld a laptopod kijelzőjének fényét, a nagy fényerejű izzókkal megvilágított szobákat és inkább szabadtéren, vagy ablakok mellett fotózkodj: természetes napfényben sokkal jobb szelfiket lőhetsz. Ha megvan a helyszín, fordulj arccal közvetlenül fényforrás felé, mert így elkerülheted, hogy árnyékba borulj a képeken.

Előtérbe veled!

Bár a szelfi főszereplője valóban te magad vagy, egyáltalán nem mindegy az sem, mi látható a háttérben. A legjobb helyszínek egyszínűek, letisztultak és nélkülözik a zavaró tényezőket is: a kék ég vagy az irodád egyik fala például szuper választás lehet. Ha túlzsúfolt, esetleg túlságosan rikító a háttér, az arcod kevésbé lesz hangsúlyos a képen, márpedig éppen az ellenkezőjét szeretnéd elérni a szelfiddel.





forrás: Samsung

Tökéletes társ

Vigyázz, kész, csíz!

Most már minden készen áll ahhoz, hogy elkattintsd a szelfidet, szóval ideje felvenned az ideális pózt! Nézz a kamera felé, közben húzd fel kissé a szemöldököd, hogy a szemed nagyobbnak tűnjön! Gondolj valamire, ami igazán megmosolyogtat, hogy valódi boldogság tükröződhessen a fotódon. Húzd lentebb a vállad, hogy nyugodtabb benyomást kelts a képen, és nyújtsd el egy kicsit a fejedet a nyakadtól. Ezután lazítsd el az ajkaidat, fújd ki a levegőt a szádon keresztül, a telefonodat pedig tartsd kicsit oldalra a hibátlan szögért, ne szemből emeld fel úgy, hogy a mobilod alja egy vonalban legyen a szemeddel. És ne feledd: a gyakorlat teszi a mestert, úgyhogy ne add fel a próbálkozást, amíg meg nem találod a legjobb beállításokat!

