Ez a szín tarol most a magas sarkú cipők körében – az ünnepi időszak kedvence lehet

Tagadhatatlan, hogy az utóbbi időszak egyik kedvenc színe a piros, és érthető módon, főleg a karácsonyhoz közeledve kerül elő egyre gyakrabban a sztárok és influenszerek gardróbjából a piros magas sarkú cipő is. Míg nyáron leginkább a pink szín térhódításának lehettünk szemtanúi, ami részben a Barbie filmnek is volt köszönhető, most a pirossal történik meg ugyanez. Főleg a meggyszín az, ami igazán erőre kapott, de a pirosnak szinte minden árnyalata trendivé vált: előkerültek a bordó táskák, a skarlátvörös sálak és a karmazsin kabátok is.

Nem is kell olyan sokáig keresni a sztárvilágban, hogy valakit piros magas sarkú cipőben láthassunk, ugyanis Katalin hercegné nemrég Londonban fogadta a Koreai Köztársaság elnökét és annak feleségét, és az ő tiszteletükre tetőtől-talpig pirosba öltözött. Ez pedig azt jelenti, hogy piros magas sarkú volt rajta, és a visszafogott szürke, bézs és fekete szettek mellett igazán üdítő látványt nyújtott.

forrás: Getty Images/Chris Jackson / Staff

De nemcsak Vilmos felesége viselt piros szettet, a hónap elején Lady Amelia Spencer is egy hasonló színű ruhában lépett a kamerák elé, amit meggypiros magas sarkú cipővel kombinált.

forrás: Getty Images/Sam Tabone / Stringer

Természetesen nem kell tetőtől talpig piros szettbe bújni, hogy megfelelj a téli trendeknek, sőt! Legtöbbször épp elég, ha csak egy apró részlet ilyen színű az outfitedben, a cipőd például tökéletes választás lehet. Persze télen senki sem jár magas sarkú cipőben az utcán, de csizmából is bőven találsz ilyen színű változatot a boltokban.

Visszatérve a magas sarkú cipőre: a legnagyobb divatházak közül is sokan dobtak piacra ilyen lábbelit, a Balmain, a Tory Burch és a Valentino őszi-téli kollekcióit felvonultató divatbemutatókon is megjelentek a piros lábbelik. A feltűnő árnyalatot semleges, lágy tónusokkal ellensúlyozták a kifutókon. Ehhez a színhez épp elég a kedvenc farmered vagy egy stílusos fekete nadrág, más extra dologra nem is lesz szükséged. A gardróbban mindig lesz helye a klasszikus fekete magas sarkú cipőnek és a mindennapi használatra szánt bakancsnak is, de néha nem árt egy kis kísérletezés sem. Erre pedig tökéletes választás a piros magas sarkú cipő, ami az ünnepi időszak igazi sztárja lehet.

