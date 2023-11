Katalin hercegné különleges szettjéből kivillant az izmos lába: elképesztő formában van

Nagy-Britanniába érkezett a napokban a Koreai Köztársaság elnöke, Jun Szogjol, illetve felesége, Kim Gonhi. Természetesen a brit királyi család tagjai személyesen is üdvözölték őket – ünnepélyes keretek között. A találkozón megjelent Károly király, Kamilla királyné, és ott volt velük Katalin hercegné és Vilmos herceg is.

Katalin hercegné – ahogy már megszokhattuk – most is fantasztikusan festett, sőt ki is tűnt a tömegből, hiszen a legtöbb jelenlévő sötét színekben jelent meg. Katalin viszont merész, piros öltözetet választott: tetőtől talpig ebben az árnyalatban tündökölt, ráadásul nagyon különleges kabátot választott az alkalomra. A hercegné pont úgy festett, mint egy hatalmas ajándék egy nagy masnival.

forrás: Getty Images/Max Mumby/Indigo / Contributor

És ez még nem minden! Ahogy Katalin hercegné megérkezett és kiszállt az autóból, véletlenül kivillantotta a lábait a ruhájából. Egészen magasra felcsúszott a szoknyája, így a combja és a vádlija is láthatóvá vált. Ebből pedig kiderült, hogy Katalin fantasztikus formában van, valószínűleg heti szinten többször is edz, és az étrendjére is nagyon odafigyel.

A bejegyzésre kattintva az első fotón látható a villantás:

Itt pedig szintén kivillant az izmos lába:

forrás: Getty Images/Max Mumby/Indigo / Contributor