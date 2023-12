Talán maguk a készítők sem hiszik el, hogy milyen sikeres lett egyik pillanatról a másikra az a Sztárbox, hiszen ez az a műsor, ami hetek óta a tévé képernyője elé ülteti mondhatni az egész országot.



Persze ez annak is köszönhető, hogy már az első adásban kiderült, hogy a sztárok hihetetlenül komolyan vették a felkészülést, és mindent beleadnak a meccsekbe, vagy még annál is többet. A ringben pedig egyszerre élhetünk át a versenyzőkkel önfeledt és drámai pillanatokat is, ilyet pedig talán semmilyen másik műsor sem tud nyújtani.

forrás: RTL Sajtóklub Pintér Tenya első Sztárbox mérkőzésére egy ló hátán érkezett

Az pedig egyértelmű, hogy az idei Sztárbox egyik legdurvább mérkőzésének lehettünk nemrég tanúi, hiszen Pintér Tenya és egyáltalán nem kímélték egymást.

forrás: RTL Sajtóklub Árpa Attila első ellenfele Nagy Ervin volt a Sztárboxban, aki ellen végül kiütéssel nyert

Az első két menetben mind , mind Pintér Tenya hatalmas ütéseket vittek be, a harmadik menetben pedig ráadásul Attila annyira megütötte Tenyát, hogy annak még a fogvédője is kiesett. Az utolsó menetben már mindkét sztár elképesztően elfáradt, az utolsó percben már nem is nagyon vittek be egymásnak ütéseket, így végül a pontozás döntött.



Ennek eredményeképpen a győztes Árpa Attila lett, akinek innen is nagyon gratulálunk!