Pedro Pascal csatlakozik a Marvel-univerzumhoz - nem akármilyen szerepben mutatja meg magát

A zseniális színész – akit egyébként a Trónok harca és a The Last of Us című sorozatok tettek világhírűvé – Reed Richards karakterét, pontosabban Mr. Fantasticot keltheti életre. Nem titok, hogy az elmúlt években számos Marvel produkció bukott meg, vagy teljesített várakozáson alul, ezért is fűznek nagy reményeket a színész által játszott karakter történetéhez, amelynek már premierdátuma is van. Ha minden igaz, 2025. május 2-án kerül a mozikba, ám a főszereplőinek kilétéről még semmit sem tudni. Annyi már biztos, hogy a filmet Matt Shakman rendezi (Star Trek 4., Cut Bank).

Stan Lee és Jack Kirby képregénysorozatából már készültek filmek, amelyek nem voltak túl sikeresek, de most egy teljesen új megközelítést kapva, nagy nevekkel lenne tálalva a közönség számára. Mr. Fantastic szerepében egyébként Ioan Gruffudd-et láthattuk régebben.

Pedro Pascal az elmúlt években sikert sikerre halmozott. A Trónok harcában ugyan csak egy kisebb szerepe volt, de az olyan maradandó lett, hogy többen is megkörnyékezték jobbnál jobb szerepekkel. Ilyen volt A Mandalóri és HBO Max sikerszériája, a The Last of Us.

