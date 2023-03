Pedro Pascal már viszonylag fiatalon biztos volt abban, hogy színész szeretne lenni, ezért a gimnázium után New Yorkba költözött, ahol 1993 szeptemberében megismerte azt a nőt, aki a mai napig is fontos szerepet tölt be az életébe.

A The Last of Us 47 éves sztárja szívügyeinek komolyabb részleteit nem szívesen tárja a sajtó elé, de transznemű húgáról örömmel mesél a nyilvánosság előtt, ahogy a családjáról szintúgy szívesen posztol, ha úgy hozza az alkalom, illetve egy hölgyről is, akivel kapcsolatban nehezen is tudná titokban tartani azt, hogy mennyire odavan érte. Ő pedig nem más, mint Sarah Paulson színésznő, akihez Pedro Pascalt közel 30 éve elválaszthatatlan barátság köti. De volt köztük valaha több is?

Kattints galériánkra és mesélünk Pedro Pascal és Sarah Paulson kapcsolatáról!

Galéria / 9 kép Pedro Pascal és Sarah Paulson kapcsolatának története Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

És ezt láttad már?

Galéria / 6 kép Valakit fel sem ismernénk – a Last of Us szereplői első és mostani szerepükben Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.