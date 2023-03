A The Last Of Us 47 éves sztárja - akinek van egy Lux nevű nővére, aki 2021-ben coming outolt transznemű nőként - vasárnap (március 5-én) fotókat osztott meg a Pride zászlóról.

A választ barátom, a szél súgja. #LMBTQIA.

A szöveg Bob Dylan „Blowin’ In The Wind” című számából van, amely a 60-as évek polgárjogi mozgalmának himnuszaként él a köztudatban. A dal egyéb szövegrészei olyan megrendítő sorokat tartalmaznak, mint például: „Hány évig élhetnek egyes emberek, mielőtt szabaddá válhatnak?" / „Hányszor tudja az ember elfordítani a fejét, és úgy tenni, mintha nem látna?"

Pedro azért is tartja fontosnak kiállni az LMBTQ közössége mellett, mivel az elmúlt időszakban több mint 175 LMBTQ-ellenes törvényjavaslat született 32 államban, köztük abban a 23-ban, amelyek az iskolákban tanuló gyerekeket célozzák meg elsősorban. Ez azonban nem megoldás, főleg, hogy sokak szerint ezzel csak azoknak a fiataloknak okoznak kárt, akik amúgy is nagy bizonytalanságban vannak magukkal, az identitásukkal és a személyiségükkel kapcsolatosan.

Pascal több interjúban is elmondta, hogy nagyon büszke a testvérére és ismert színészként kötelessége hangot adni annak, ami napjaikban nem tűr helyet sem az életben, sem a politikában. Köztük az LMBTQ közösségének ellehetetlenítését érintő dolgokat.

Ezt olvastad már?

Galéria / 6 kép Híres emberek, akiket LMBTQ szülők neveltek fel Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria