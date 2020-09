Magyarországon van a Trónok harca népszerű színésze, Pedro Pascal

Jason Momoa ugyan már elhagyta az országot, de most egy újabb népszerű színészről derült ki, hogy a fővárosban tartózkodik. A 24.hu vette észre a fotót, ami felkerült egy Pedro Pascal fanoldalra: a képen a Trónok harca sztárja épp a Parlament előtt sétál, és egy rajongó olyan szerencsés volt, hogy közös fotót készíthetett vele!

A kép leírásából kiderült, hogy Pedro Pascal valószínűleg a The Unbearable Weight of Massive Talent című filmet forgatja itt, amiben nem mellesleg Nicolas Cage is szerepel - ő szintén a magyar fővárosban tartózkodik. Azonban később azt is leírták, hogy a Trónok harca sztárja jelenleg azért is van még mindig Budapesten, mert a határzár miatt nem tud hazajutni, így egy darabig még valószínűleg itt lesz az országban.

Amikor pedig épp nem dolgozik vagy sétálgat Budapesten, ő is a Netflix-szel tölti az idejét; most épp a Ratched című sorozat lett nagy kedvence, ezt videón is megmutatta!

