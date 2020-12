Paris Hilton hatalmas dolgot ünnepel - boldogabb, mint valaha

és jelenlegi kedvese, Carter Reum az egyéves évfordulóját ünnepli, és most tényleg úgy tűnik, a milliárdos szőkeség komolyan is gondolja a dolgot. Vagy a pasija... Mindenesetre Paris a minap egy megható posztban mutatta meg magukat e jeles napon, és elérzékenyülve azt is megírta követőinek, úgy érzik, egy álomba csöppent, és őket aztán tényleg egymásnak teremtették:

A poszban - amiben egy videót posztolt az utóbbi egy évükről - Paris arról áradozik, mennyire boldog, hogy Carterben meglelte a másik felét, a barátot, a szerelmet, és ennél jobb élete senkivel sem lehetne.

A Hilton-lány és kedvese 15 éve ismerték egymást, de csak tavaly hálaadáskor kattant be náluk valami - azóta is együtt vannak.

Parisra ráfért már egy szuper kapcsolat, nemrég ugyanis mesélt arról, hogy elég peches volt a pasikkal, 5 exe például kifejezetten erőszakos volt vele. Carterrel viszont hatalmas szerencséje van, erről is áradozott a minap:

Talán nem voltam erre korábban kész. Mindig arra vágytam, ami anya és apa között van. Ők a legjobb barátok, Carter pedig annyira lojális. Mindig ezt kerestem, de nagyon úgy fest, hogy eddig rossz helyen tettem ezt

- mesélte Paris.

