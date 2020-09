Reese Witherspoon bebizonyította, hogy ő találta ki a szelfit, nem Paris Hilton

Még 2017-ben az ismert örökösnő és üzletasszony, azzal állt elő, hogy neki köszönhető a 2010-es évek nagyon őrülete, a szelfi.

A celebritást annak idején még az sem érdekelte, hogy a New York Times kutatása szerint már az 1920-as években is létezett ez a műfaj, ahogy úgy tűnik -t sem, aki most Paris után a következő híresség, aki beállt az "én készítettem az első szelfit" sorba.

nak bizonyítéka is van, méghozzá egy Parisénál jóval régebbi fotó, amit még Paul Rudd-al lőttek 1996-ban, azaz egy teljes évtizeddel azelőtt, hogy Paris Hilton és Britney összeálltak volna arra a bizonyos fotóra.

Várjunk egy percet... Paul Rudd és én már 1996-ban szelfiztünk?

Szegény Paris, pedig biztos még a CV-jébe is beírta, hogy hozzá köthető a szelfi, de ha a New York Times művészettörténeti kutatását nem is vesszük alapul, az biztos, hogy ezt a versenyt egyenlőre Reese nyerte!

