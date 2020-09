Paris Hilton és Kim Kardashian újra jóban vannak - csajos estét tartottak, méghozzá egy különleges programmal

Az egykori kebelbarátnők ismét együtt buliztak - no persze ezt nem csinálják túl gyakran, maximum évente 1-2 alkalommal. Most az is kiderült, mivel töltötték a csajos péntek estéjüket.

A kétezres évek elején nem volt jobb páros nál és Paris Hiltonnál. Ez még a Kardashian-valóságshow előtt volt, a lányok éjjel-nappal együtt voltak. Aztán, ahogy lenni szokott, véget ért az öröknek hitt barátság, egy ideig ment a"haragszomrád", mostanában pedig szökőévente egyszer - valószínűleg csak a média kedvéért - csajoskodik együtt a két celeblány. A páros a hétvégén futott össze egy közös program erejéig, ahol természetesen temérdek fotó és videó készült az együtt töltött percekről. És hogy vajon miről beszélgetett együtt a két celeblány? Lennének ötleteink, de az biztos, hogy a "randijukon" megnézték Paris Hilton dokumentumfilmjét, a This Is Paris-t, ami egy hete jelent meg, és amiben egyébként Kim is megszólalt.