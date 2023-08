Az Így jártam anyátokkal Barney Stinsonja rendszeresen kifejti, hogy a csajozás egyik legfontosabb pontja, amikor valamilyen kedvesnek tűnő, valójában mégis bántó dolgot mond a kiszemeltnek, hogy ezzel csökkentse a nő önbecsülését. És ott van Ryan Gosling karaktere (Jacob) is, aki randitanácsokat ad Steve Carell karakterének (Cal) az Őrült, dilis, szerelemben, ugye megvan? A csajok leggyorsabb és leghatékonyabb felszedési módszere itt is ugyanaz, mint Barneynál, a lényeg, hogy a pasi a titokzatos idegen képében jelenjen meg, aki foglalkozik is, meg nem is a kiszemeltjével, míg végül maga a nő akarja azt, hogy aznap este hazavigye őt az erős és minden tekintetben férfias hím. Ezeken a filmeken persze jókat nevettünk, na meg a történethez az is hozzátartozik, hogy Ryan Gosling erősen befolyásolja (rossz irányba!) az ítélőképességünket, hiszen ő bármit is mond a filmvásznon, az csak valami jó dolog lehet. Ez persze abszolút nincs így, ezek a filmek pedig csak azt a látszatot keltik bennünk, hogy egy helyes pasi bárhogy bánhat velünk, főleg, ha az egyértelműen bántó megjegyzéseit kedvességbe csomagolja. Érdekesség, hogy a negging pontosan erről szól, ahhoz pedig, hogy testközelből megtapasztaljuk, nem kell Ryan Goslinghoz mennünk (bocsi lányok), ugyanis a jelenség körülvesz minket, sőt, valószínűleg minimum egyszer már téged is neggeltek életedben.

De mi is az a negging?

A negging technikája az 1990-es évek végén és a 2000-es évek elején alakult ki, „pick up artist”, vagyis „felszedőművész” közösségekben (nem, ez nem vicc, és igen, valóban léteztek ezek a közösségek), ahol a férfiak célja az volt, hogy a csábítás művészetének szakértőjévé váljanak. Magát a szót is egy ilyen „felszedőművész”, Erik von Markovik nevéhez kötik, akinek 2004-ben, a New York Timesban megjelent cikkben tulajdonították hivatalosan a negging feltalálását, aki büszkén nyilatkozott akkoriban a dologról: „Sem bóknak, sem sértésnek nem tekinthető, a negging két célt szolgál: pillanatnyilag csökkenti a nő önbecsülését, közben pedig érdekes érdektelenséget sugall.” (Például: „Szép körmök, igaziak? Nem? Ó, de azért szépek!”) De mit mond a dologról egy szakember? A Mélylevegő Projekt társalapító pszichológusa, Juhász Bettina szerint fontos, hogy megismerkedjünk a negginggel, hogy tisztában legyünk a negatív hatásaival és a helyén tudjuk kezelni a dolgot:

Tulajdonképpen egy érzelmi manipulációról van szó, épp ezért is fontos, hogy megismerkedjünk a fogalommal, hiszen egyértelműen negatív hatásai ellenére a társadalom normalizálta, a hétköznapok részévé vált. Azonban, ha nevén tudjuk nevezni és felismerni a jeleit, akkor már megtettük az első lépést afelé, hogy hatékonyan tenni is tudjunk ellene, így növelve a mentális jóllétünket. - Juhász Bettina pszichológus

Vissza a múltba – a negging már régebb óta velünk van, mint gondolnánk? Egy 1965-ös kutatás azt vizsgálta, hogy a pillanatnyi önbecsülés milyen hatással van az idegenek romantikus közeledésére való fogékonyságra. A kutató úgy intézte, hogy a női résztvevők egy csoportja interakcióba lépjen egy férfi kutatóasszisztenssel, aki flörtölt velük. A női résztvevők ezután pozitív vagy negatív visszajelzést kaptak. Miután az önértékelésük ily módon nőtt vagy csökkent, megkérték őket, hogy értékeljék, mennyire tetszik nekik a férfi kutatóasszisztens. A vizsgálat eredményei azt mutatták, hogy azok a nők, akiknek az önértékelése átmenetileg csökkent, szignifikánsan vonzóbbnak találták a férfi kutatóasszisztenst, mint azok a nők, akiknek az önértékelése átmenetileg magas volt. Walster (1965) elmélete szerint ez a hatás két okból következett be. Először is, azok az egyének, akik tökéletlennek érzik magukat, kevesebbet követelhetnek a partnertől, másodszor pedig az embereknek általában fokozott igénye van az elfogadásra és a szeretetre, amikor az önbecsülésük alacsony. Összességében tehát, amikor az egyénnek alacsonyabb az önbecsülése („kisebbnek” érzi magát), akkor vonzóbbnak találhatja a potenciális romantikus partnereket.

Ismerd fel a negging jeleit!

Mit tehetünk ellene?

Kiskorunkban rendszeresen azt halljuk, hogy ne törődjünk vele, ha Pistike az oviban meghúzza a hajunkat, vagy bántó dolgokat mond, hiszen ezeket biztos azért csinálja, mert tetszünk neki. Úgy tűnik tehát, hogy a férfiakba már gyerekkoruk óta be van kódolva a neggingre való hajlam (a nőkbe pedig az az elképzelés van belesulykolva, hogy mindez egy elfogadott „udvarlási” forma), és talán azért gondolják felnőtt korukban, hogy ez egy szuper csajozós trükk, mert egész életükben csak helyeslést kaptak ezzel kapcsolatban (akár már az oviban is, amikor meghúzták Lilike haját). Persze egyértelműen nem fogjuk tudni kideríteni a negging rejtélyét, az viszont fontos, hogy ha érzékeljük a negging jeleit, akkor a megfelelő módon tudjunk reagálni. Hogy ezt hogyan is csináljuk, ahhoz természetesen Juhász Bettina pszichológus segítségét kértük:

Amennyiben úgy érezed, hogy valaki neggel, érdemes lehet asszertív kommunikációval, én-közlésekkel reagálnod a helyzetre. Például: Amikor a bókod második fele inkább sértésnek hangzik, mindig elszomorodom, mert úgy érzem, nem fogadsz el olyannak, amilyen vagyok. Légy szíves, legközelebb állj meg az első felénél, ez nagyon fontos számomra az önértékelésem érdekében! Ezen kívül pedig az önismeret fejlesztése is egy fontos eszköz lehet a negging elleni harcban: hiszen minél inkább tisztában vagy önmagaddal és az értékeiddel, annál inkább a helyén tudod kezelni a kívülről érkező behatásokat.

A cikk eredetileg a JOY 22/01-es lapszámában jelent meg Negging - avagy a bántva bókolás "művészete" címmel.

