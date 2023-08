Egy új kutatás felfedi, hogyan hat a mentális egészségedre, ha naplót vezetsz

A 60-as évek óta tekintenek a naplóírásra terápiás módszerként is, amit a pszichológusok egy része a mai napig alkalmaz. Megannyi költő és író avatott már be a magánéletébe, vagy adott pontos leírást a koponyaműtétéről, annak reményében, hogy egy kicsit is jobban fogja magát érezni utána, mi mégsem tanultunk tőlük. A 21. századi embernek egy világjárvány kellett ahhoz, hogy rájöjjön, a házi kenyérsütés, a jóga, de még a papírra vetett gondolat is csökkentheti a szorongását. Persze vannak üdítő kivételek, a barátnőm például gyerekkora óta imád naplót írni, és még közel a 30-hoz is megtartotta ezt a szokását. Talán pont ezért tűnik kiegyensúlyozottabbnak, boldogabbnak és egészségesebbnek az átlagnál. Ezt a felvetésemet többek között egy 2005-ös brit kutatás is alátámasztja, amiben azok a résztvevők, akik rendszeresen vezettek naplót a stresszes élményeikről és traumáikról, könnyebben dolgozták fel a történteket és kevesebb alkalommal betegedtek meg, mint akik számára mindez idegen volt. Sőt, egy 2013-as új-zélandi tanulmány szerint – bármennyire is hihetetlenül hangzik – még a fizikai sebek gyorsabb gyógyulásában is segíthet a módszer amellett, hogy rengeteg más pozitív hatással is bír

Tudtad? a kézzel írás hatékonyabb a gépelésnél, mert beindítja az agy éberséget és figyelmet szabályozó rendszerét

a blogírás viszont dopamint szabadít fel, ami javítja a hangulatot

a férfiak többet profitálnak belőle, mert a nők könnyebben fejezik ki az érzelmeiket szóban

a naplóírás hosszútávú hatásokkal bír, segít felkészülni a már átélt és ahhoz hasonló szituációkra

az érzelmek írásos kifejezése meggyorsítja a felépülést szakítás után, de étkezési zavarok és alacsony önbizalom esetében is hatásosnak bizonyul

Amikor a naplód a pszichológusod:

1. Pár nap után csökken a benned lévő stressz és szorongás

Számos tanulmány szól a naplóírás érzelmekre gyakorolt hatásáról, és arról, miként segít kontrollálni azokat. Ennek segítségével nemcsak leegyszerűsíted az emlékeket, de elemző szemmel tudod végiggondolni a történteket, így levonhatod a tanulságot és hasznosíthatod azt a jövőben. A fájdalmas traumákat is segít feldolgozni, mert ahelyett, hogy megpróbálnád elfojtani magadban, szembesülnöd kell az átélt dolgokkal, így sokkal hamarabb túljuthatsz rajtuk.

2. Hosszabb távon javul a memóriád

Ha minden nap végén felidézed a veled történteket, az jó hatással lesz a rövid távú memóriádra, mert növeli annak kapacitását. Továbbá javítja az agy információfeldolgozásának képességét és az összpontosítást. Mindez pedig munka közben is jól jöhet, hiszen így könnyebben veszed az akadályokat és ügyesebben oldod meg a nehezebb feladatokat is.

3. Néhány hónap alatt felturbózza az immunrendszered

Meglepő lehet, de a naplóírás javítja az egészséget és csökkenti a betegségek kialakulásának kockázatát. Egy 2018-as angol kutatás szerint a 4 hónapon keresztül folytatott napi 15-20 perc írás képes csökkenteni a vérnyomást, javítja a tüdőfunkciót és a májműködést.

4. Sikerre és kreativitásra sarkall

A Harvard Egyetem 2014-es kutatása szerint azok a hallgatók, akik rendszeresen írnak naplót, 22%-kal jobban teljesítenek a többieknél. Valószínűleg a szorgalom és a kitartás állhat a háttérben, de persze mindez nemcsak a diákokra, hanem a felnőttekre is igaz. Emellett az írásbeli kreativitást is növeli, ha valaki rendszeresen ragad tollat, ami szövegíró területen dolgozóknál különösen hasznos lehet.

Hogyan csináld?

1. Válassz eszközt!

Lehet ez egy egyszerű füzet, egy számítógép vagy egy tablet, a lényeg, hogy inspiráljon arra, hogy kiadd magadból az érzelmeidet. Ha túlságosan tartasz attól, hogy más is hozzáférhet a gondolataidhoz, tárold őket egy jelszóval védett pendrive-on, amit mindig magaddal vihetsz. Ha pedig jobban szeretsz beszélni, mint írni, a diktafon is szóba jöhet.

2. Vonulj el!

Keress egy olyan helyet, ahol nyugodtan ráhangolódhatsz az érzelmeidre és senki sem zavar meg. Akár zenét is hallgathatsz közben, ha úgy jobban megy az írás. Szakértők szerint az is sokat segíthet, ha előtte meditálsz, nyújtasz vagy jógázol, mert ez mind hozzájárul ahhoz, hogy magadra fókuszálj.

3. Legyél elszánt!

Csak akkor érdemes belekezdened, ha képes vagy szokássá alakítani a naplózást, ugyanis így fejti ki a pozitív hatásait hosszabb távon. Ha sűrű az időbeosztásod, már előre jegyezd fel a határidőnaplódba, hogy mikor fogsz az írással foglalkozni, így biztosan nem felejted majd el.

4. Mérd az időt!

Mindig az adott dátum és a pontos idő feljegyzésével kezdd a legújabb naplóbejegyzést és állíts be időmérőt 15-20 percre. Ez kizárólag csak az írásról szabad, hogy szóljon, így ne hagyd magad megzavarni.

5. Írj!

Itt tényleg nincsenek szabályok, jó vagy rossz gondolatok. Szólhatnak a sorok az adott nap történéseiről, egy nehéz döntés meghozataláról, egy érzelemről vagy akár egy gyerekkori élményről is, tehát olyasmiről, ami épp nagyon foglalkoztat. Képzeld azt, hogy a legjobb barátnődnek mesélsz, aki előtt egyetlen titkod sincs.

+1 TIPP: A legfontosabb szem előtt tartani a naplóterápiában, hogy nem szépirodalmi művet készítesz, ami az utókornak szól. Csak és kizárólag magadnak írod, mert amint ez a feltétel megszűnik, megjelenik a megfelelési kényszer és a saját naplódhoz nem tudsz majd teljesen őszinte lenni.

A cikk eredetileg Kedves naplóm! Írj, hogy egészségesebb légy címmel jelent meg a JOY magazinban.

