Azta! Óriásit nőtt és csodaszép lett Bradley Cooper és Irina Shayk kislánya

és Bradley Cooper épp tavaly ilyenkor szakítottak 4 év együttjárás után, ám azóta is jó a viszonyuk. Mindketten sok időt töltenek kislányukkal, a 3 éves Leával, most pedig, a koronavírus hozta karatén miatt még többet voltak együtt. A múlt héten Irina és a kislány közel négy órát töltöttek Bradley-vel, még vacsorát is rendeltek.

A napokban pedig lencsevégre kapták, ahogy a gyönyörű szupermodell kislányával sétál New York-ban. A róluk készült fotókon látszik, milyen nagyot nőtt a pici Lea, és mennyire szép kislány lett!

Ez persze ilyen szülőkkel nem nehéz: kétség sem férhet hozzá, hogy ő megnyerte a genetikai lottóötöst.

Sosem könnyű egy válás vagy szakítás után jóban maradni legalább a gyerekek érdekében, de sok sztárpár meg tudja oldani a dolgot. Nemrég ők vallottak arról, hogyan is csinálják!

