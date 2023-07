Beteges hazudozó a párod? 6 biztos jel, ami leleplezi

Az emberek nem ismerik be, de mindenki szeretne egy kicsit jobb férj, jobb feleség, okosabb, erősebb, magasabb, gazdagabb ember lenni és így tovább. A hazugság arra van, hogy áthidaljuk ezeket a hiányosságokat és összekössük a kívánságainkat és a fantáziáinkat, vagyis azt, akik lenni szeretnénk azzal, akik valójában vagyunk - állítja Pamela Meyer,

amerikai okleveles csalásvizsgáló, a Verj át, ha tudsz! című könyv szerzője, amit alapműnek szánt mindazok számára, akik fel akarják ismerni a hazugság jeleit. Kutatások szerint átlagban 10 és 200 közötti valótlan állítás zúdul az emberre nap, mint nap, míg az idegenek találkozáskor 10 perc lefolyása alatt 3-szor füllentenek egymásnak. Már babakorban elkezdődik mindez: előfordul, hogy a kicsik sírást szimulálnak, csak azért, hogy felkeltsék az érdeklődést. A füllentés ráadásul még pozitív izgalmi állapottal is együtt jár egy több mint ezer embert bevonó, 2013-as amerikai kutatás szerint. Ezek mind fehér hazugságok, vagyis önzetlenek és nincs mögöttük ártó szándék. Ilyen például, amikor azt mondod egy kisgyerekeknek, hogy a Mikulás létezik vagy azt füllented a barátnődnek, hogy ízlett a sütije, mert nem akarod megbántani. De mi van akkor, ha valaki hazugsággal manipulálja a körülötte élőket, hogy ezáltal érje el az önző céljait, miközben érzelemmentesen gázol át másokon?

forrás: NETFLIX / Inventing Anna

A körülöttünk élő Annák és Belle-ek

A kérdés a sorozatkészítők figyelmét is felkeltette, az utóbbi időben ugyanis több olyan alkotás is napvilágot látott, aminek középpontjában a true crime, vagyis a való életbeli szélhámosok által elkövetett csalások állnak. Ebbe a kategóriába tartozik a Netflix 2022-es drámasorozata is, az Inventing Anna (magyarul Az örökösnő álarca mögött), aminek „főhőse” Anna Sorokin. Az orosz születésű szélhámos és csaló 2013 és 2017 között Anna Delvey néven tehetős német örökösnőnek adta ki magát, amivel sikerült megtévesztenie a New York-i elitet. Fényűző életvitele által 275 ezer dollár adósságot halmozott fel, pénzintézeteket, bankokat, szállodákat és ismerősöket károsított meg. Ámokfutásának 2017-es letartóztatása vetett véget. De nem ő az egyetlen, aki hamis állításaival csavarta az ujjai köré az embereket. Belle Gibson ausztrál gasztroblogger, egészségguru 2015-ben bukott le, miután 6 éven keresztül azt állította, hogy agydaganata volt, amiből sikeresen kigyógyította saját magát. Milliók kezdték követni abban a reményben, hogy a speciális étrend számukra is gyógyulást hozhat. A nő könyvet, és telefonos alkalmazást is piacra dobott, amivel több mint 300 ezer dollárra tett szert. Van, akinek nem csupán a filmekből ismerős a jelenség, hanem a való életben is megtapasztalta már milyen, amikor kényszeres hazudozóval áll szemben.

Az atlantai TEDx-es előadásom napján az előadókkal töltöttem pár órát. Egyedül maradtam a teremben az egyik sráccal, akiről lerítt, hogy szélhámos. Mesélt az elveiről és a több milliós Instagramjáról, és arról, hogy bárkinek felhúz egy ekkora oldalt. A beszédstílusa, az öltözködése – hogy hamis gyémántot viselt a nyakában – és amiket mondott, mind-mind azt sugallták, hogy valami nincs rendben vele. Mindezt jeleztem a szervezőnek, aki nem adott igazat nekem. Fél évvel később viszont felhívott és kiderült, hogy a srác az előadók jelentős részét átverte, marketing szolgáltatást ajánlott nekik több ezer dollár értékben, amit ők ki is fizettek neki, ám sosem kaptak meg. A szélhámos eltűnt, azóta sosem találták meg. - meséli Oravecz Nóra, onlinemarketing-szakember, aki munkája során többször is találkozott már hasonló csalókkal, akik bárkit képesek átverni.

A hazugságok hálójában

Anna Sorokin a sorozatban még a börtönben ülve is kiállt amellett, hogy gazdag német felmenőkkel rendelkezik, de a Belle Gibsonnal készült tévés interjúkban is megjelenik ez a minta: lebukása után sem képes az igazmondásra, miközben már mindenki tudja, hogy hazudott. Ezeket látva a nézőben felmerül a kérdés: vajon ők tényleg elhiszik, amit állítanak? Brit kutatók szerint a válasz igen, ugyanis a memóriát is befolyásolják az állandó füllentések, és képesek felülírni a valóságot az emlékekben, így a kényszeres hazudozók egy maguk által kreált illúzióban élhetnek. Egy átlagemberben egyébként a hazugság erős érzelmi reakciót vált ki, vagyis működésbe lép az amigdala, az agynak azon része, ami az érzelmek feldolgozásában játszik szerepet. A kényszeres hazudozóknál ezek a reakciók viszont már nem indulnak be, vagyis teljesen természetessé válik számukra a kamuzás még akkor is, ha ezáltal átgázolnak másokon. Ahogy azt is sikerült bebizonyítani, hogy minél többet füllent valaki, annál merészebben fog hazudni, ami így napi rutinná is válhat számára. Ezeket az embereket nevezzük mitománnak, vagy patológiás hazudozónak, ami egyelőre nem szerepel önálló betegségként a pszichiátriai zavarok között. A jelenséget először Anton Delbrück, német pszichiáter írta le az 1890-es években, jellemzői:

belső motiváció, jutalom vezérli

az áltörténetek kreálása folyamatos, amivel hiányosságait akarja leplezni

örömérzetet okoz a hazudozás

az egyén alacsony önbecsüléssel rendelkezik és szeretné, ha felfigyelnének rá és csodálnák őt

nem foglalkozik mások érzelmeivel és manipulatív

gyakran szenved antiszociális- és nárcisztikus személyiségzavarban.

Online minden könnyebb?

A közösségi média térnyerésével, a deep fake virágzásával a csalók egy újabb színtéren kamatoztathatják, hogy szemrebbenés nélkül képesek nagyot mondani. Oravecz Nóra úgy látja, az online világban nagyon könnyű valaki másnak láttatni magunkat. A TEDx-es szélhámosnak is egyszerű dolga volt, hiszen azzal, hogy vásárolt egy több milliós követőbázissal rendelkező Instagram oldalt és luxusautókban készült fotókat posztolt, könnyen el tudta hitetni magáról, hogy ért ahhoz, amit csinál. A szakember szerint ezek az emberek a hazugságot választják ahelyett, hogy türelmesen megdolgoznának azért, amit el akarnak érni. Egy 2009-es kanadai kutatás is alátámasztja, hogy a digitális világban mindenkinek könnyebben megy a füllentés, ráadásul azok, akik kevésbé jártasak ebben a közegben, könnyebben válnak célponttá.

Nem a közösségi média sajátossága az, hogy az emberek szeretik kiszínezni a valóságot, hiszen ez nem csupán ott történik meg. Szerencsére, már hazánkat is elérte a trend, miszerint egyre inkább elfogadott, hogy a nehezebb pillanatokat, a retusmentes életet is megmutassuk, tehát már itt is látunk változást, fejlődést. Ettől függetlenül, gyakran jelenik meg a valóság eltorzítása, amikor valaki olyasmit állít, ami nem teljesen úgy vagy egyáltalán nem történt meg. Figyelmet akarnak, azt gondolják, hogy így majd rögtön szintet ugranak és magasabb polcra kerülnek. Aki például személyes márka építése során hazudik, előbb vagy utóbb biztosan lebukik, hiszen minél több emberhez jut el valaki, annál nagyobb az esélye, hogy Anna Sorokinként végezze. - mondja Nóra.

Hogy milyen egyszerű a virtuális világban valaki másnak kiadni magunkat, azt a HBO Fake Famous (2021) című dokumentumfilmje is hűen tükrözi: egy társadalmi kísérlettel mutatták be, hogyan lehet hétköznapi embereket „híres” influenszerekké változtatni néhány ügyes trükk és pár hónap leforgása alatt.

Hogyan ismerd fel?

Könnyű dolgunk lenne, ha a másiknak hazugság közben minden alkalommal megnőne az orra, mint a mesebeli Pinokkiónak, amikor füllent. Sajnos azonban nem létezik 100%-os módszer a nagyotmondás kiszűrésére. A Harvard Egyetem pszichológusa, Nancy Etcoff szerint nagyon fontos a nonverbális jelzések figyelése, például a szemkontaktus hiánya, az orr vakarása, míg Noah Zandan kommunikáció-szakértő szerint a szavaknak is kiemelt jelentőségük van. Szerinte az, aki hazudik, kevesebbszer utal saját magára, gyakran írja körül az eseményeket túlzóan és felesleges részletekbe menően, bonyolult mondatokba ágyazva mindezt és egyszerű szavakkal kifejezve. Oravecz Nóra szerint a kényszeres hazudozókat már sokkal nehezebb kiszúrni, rutinra van szükség hozzá:

Ha valakinek vannak berögzült mozdulatai, nehezebb kamuzáson kapni. Úgy gondolom, hogy az, aki már legalább egy notórius hazudozóval találkozott, mondjuk épp az exe volt az, aki állandóan valótlanságokat állított, kifinomultabb érzékeléssel rendelkezik és hamarabb észreveszi, ha valaki át akarja verni.

Az onlinemarketing-szakértő szerint a szakmai életben ennél kicsit összetettebb a képlet:

Azt gondolom, az elején mindenki naiv, jóhiszemű és úgy gondolja, hogy mindenki jót akar, mígnem a saját bőrén tapasztalja meg, hogy ez nem így van. Ezért jó dolog kapcsolatokat építeni és ismerkedni, mert így hamar ráérez az ember, ha bűzlik valami. Talán a legnagyobb tanulság Anna Delvey sztorijából az, hogy nyitottnak kell maradni, de fontos odafigyelni, mielőtt tanácsadót, pszichológust választ az ember. Győződjön meg róla, hogy valóban hiteles, akár több forrásból is. Persze nem kell üldözési mániával élni, hiszen ahogy a megcsalások esetében szokás mondani: előbb-utóbb minden kiderül.

Tudtad? idegeneknek többet hazudunk, mint a munkatársainknak

az extrovertáltak többet füllentenek, mint az introvertáltak

a férfiak 8-szor többet hazudnak magukról, mint másokkal kapcsolatban

a nők azért hazudnak legtöbbször, hogy megvédjenek másokat

egy átlagos házaspár 10-ből 1 interakció közben hazudik a másiknak, míg egy párkapcsolatban ugyanez az arány 3 az 1-hez

a felnőttek 40%-a hazudott már az önéletrajzában: leginkább iskolai végzettségben, korábbi foglalkozás dátumaiban és korábbi fizetésekben

A cikk eredetileg a JOY 22/02-es lapszámában jelent meg Kényszeres kamuzók címmel.

