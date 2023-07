Mindenki felháborodott azon, ami a Formula 1 dobogóján történt: nem akarjuk elhinni, hogy ez tényleg megtörténhetett

Lezajlott a Formula 1 Magyar Nagydíj, és ahogy minden évben, az első három helyezett most is a Herendi Porcelánmanufaktúra által gyártott egyedi trófeát kapott. Egyébként a különleges trófeák már a verseny előtt is hatalmas népszerűségre tettek szert, rengeteg külföldi influenszer beszélt róluk ugyanis különböző TikTok videókban, hogy mennyire gyönyörűek, hiszen sokan nem láttak még ehhez hasonlót.



Pont ezért is keltett hatalmas felháborodást, ami az eredményhirdetés után történt, a pezsgőbontás alatt ugyanis az egész világ a szemtanúja lehetett egy balesetnek:

A Formula 1-es Magyar Nagydíjat a Red Bull Honda versenyzője, Max Verstappen nyerte, a második hely a McLaren pilótája, Lando Norrisé volt, míg a szintén red bullos Sergio Perez végzett a harmadik helyen. Miután a pilóták átvették a csodálatosan szép trófeákat, szokás szerint örömteli pezsgőzésbe kezdtek, csakhogy Lando Norris figyelmetlen volt, és miközben a hatalmas pezsgősüveget erősen hozzácsapta a dobogóhoz, Verstappen serlege leesett onnan, és letört a trófea talpa. A pilóták egyébként csak a pezsgőzés után vették észre, hogy a gyönyörű Herendi porcelán eltört.

forrás: Getty Images

Ez pedig már csak azért is nagyon kellemetlen, mert egy darab serleg hat hónap alatt készült el, eszmei értéke pedig egyenként 15 millió forint. Azóta a Herendi bejelentette, hogy újra elkészítik a trófeát Verstappennek.



