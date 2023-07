Most azonban úgy fest mindenkit átvertek és mindössze csak barátság van a két híresség között. Erre azért következtettek sokan, mivel az egész szerda estéjét a londoni Novikov étteremben töltötte, mégpedig Jimmy Butler NBA-sztárral. A 33 éves sportoló és a 46 éves énekesnő külön érkezett, de csak pár percnyi különbséggel. A szemtanúk szerint mindketten remekül érezték magukat egymás társaságában és egész este le sem vették egymásról a szemüket. Sushit és koktélokat fogyasztottak, így valóban megvolt a csodás hangulat egy romantikus vacsorához.



A legtöbben most azt igyekeznek kitalálni, hogy mikor és hol ismerkedhettek meg, illetve mikor mélyült el annyira a kapcsolatuk, hogy randizni kezdjenek. Nos, mivel mindenki a Lewis Hamiltonnal való viszonyáról beszélt, addig sokan elfelejtették, hogy az énekesnő ott volt a 2023-as NBA-döntőn a miami Kaseya Centerben, amikor a kedvenc csapata, a Miami Heat a Denver Nuggets ellen lépett pályára. A mérkőzésen természetesen Jimmy is játszott, majd követni kezdték egymást Instagramon.

Hogy pontosan mi is most a helyzet Lewis Hamiltonnal vagy éppen Jimmy Butlerrel, nem tudni, de az biztos, hogy a jelek szerint végre élvezni kezdte a szingliséget és azt, hogy szebbnél szebb férfiak adnának oda mindent, ha ő lenne a barátnőjük.



