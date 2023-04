Most utóbbival hívta fel magára ismét az emberek figyelmét, ugyanis visszatért barna hajszínéhez, ami igencsak drasztikus változás korábbi platina szőke hajához képest. A 30 éves popsztár Shamar Johnson egykori kosárlabdázóval vacsorázott, ahol a szettje is igen nagy feltűnést keltett. A csodás Versace ruhát a 7. Fashion Los Angeles Awards gálájára vette fel, amit az est további részében is magán hagyott.

Miley – aki nemrég köszönetet mondott rajongóinak azért, hogy a Flowers című száma ekkora sikert aratott szerte a világon – a díjátadó után a sztárok felkapott éttermében, a Nobuban kapott be néhány falatot Johnson társaságában, aki korábban a Loyola Marymount Egyetem csapatában kosarazott. Miley jelenlegi barátja, Maxx Morando is velük tartott, aki most is szerelmesen karolta át a zseniális énekesnőt, ezzel is megerősítve, hogy kapcsolatuk stabil lábakon áll.

A híresség a gálán – amelyen a divat és a szórakoztatóipar sztárjait díjazták – Bradley Kennethnek adta át az év zenei stylistja díjat. A fekete mélyen dekoltált corset felső, a bőrszoknya, illetve a hozzáillő fekete kesztyűk csodásan kiemelték Miley alakját és személyiségét.

forrás: Stefanie Keenan/Getty Images

A nagy feltűnést keltett hajkoronáját pedig a hírességek fodrásza, Bob Recine készítette el, aki most sötét barna csíkokat festett szőke hullámai közé, ezzel is keretet adva Miley arcának. Az extravagáns sztár egy korábbi interjúban árulta el, hogy hosszú idő óta, most a legboldogabb, miután Liam Hemsworth-szel kötött „mérgező házasságából” ki mert lépni.

