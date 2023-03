és a színész 2 éve váltak el egymástól pár hónapnyi házasság után, amelynek okára azóta sem derült fény, ugyanis Liam egyszer sem nyilatkozott erről, Miley pedig még csak most érezte úgy, hogy van mit elmondania a világnak. Ebben sokan kételkedtek, hiszen a szakításuk után az énekesnő szinte egyből belevetette magát az éjszakába és az új szerelmek is sorra követték egymást az életében. Most azonban a Flowers után a Riverrel is kiadta magából azokat a dolgokat, amelyeket házassága hagyott benne.

forrás: Dia Dipasupil/gettyimages

Liam és Miley 10 évig voltak együtt se veled, se nélküled kapcsolatban, ám 2018-ban úgy tűnt mégis egymás mellett képzelik el a jövőt, amikor örök hűséget fogadtak egymásnak szűk családi körben. A boldogság ugyan nem sokáig tartott, de a szakítás után mindketten újra boldogok lettek más oldalán, így a nagyérdemű azt hitte, ezzel végleg lezárult a sztárpár története. Miley azonban 3 évvel a hivatalos válást követően úgy gondolta ideje ismét nagy ütést mérni volt párjára, mégpedig azzal, ha újabb slágerekben énekli el, milyen mérgezőnek élte meg a vele töltött időt.

A szövegben olyan mondatok hagyják el az énekesnő ajkát, mint: „A szív olyan hangosan dobog, hogy kifullad / áprilisi záporban élek / Lezuhansz, bébi. Megfulladok / Olyan vagy, mint egy folyó / Örökké mész.

Az énekesnő szerdán tette közzé a dalt, amelyet állítása szerint élete legnehezebb időszakában írt, pontosabban akkor, amikor együtt volt még férjével. Majd arról is énekel, hogy amikor meglépte az elköltözést újjá éledt és szabad lett. Liam az Aceshowbiz értesülései szerint "becsületsértésért és rágalmazásért" nyújtott be keresetet volt neje ellen, amit a River című szám után már biztosan nem von vissza...

A kétszeres Grammy-jelölt január 13-án adta ki új albumának első kislemezét, a Flowers-t, amely ugyanarra a napra esett, mint volt férje, 33. születésnapja. A pár közel egy évtizedig volt együtt, miután találkoztak közös filmjük, az Utolsó dal (2010) forgatásán.

