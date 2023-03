Fotók bizonyítják, gigasztár fiával vigasztalódott Liam Hemsworth után Miley Cyrus

Hollywoodban már csak az egy négyzetméterre jutó hírességek száma miatt is gyakran megesik az, hogy egy forgatás, egy hivatalos esemény vagy pár lelkes baráti közbenjárásnak köszönhetően sztárpárok találnak egymásra. A tartósabbnak bizonyuló románcokból pedig idővel sztárcsemeték születnek, akik szüleikhez hasonlóan és a kíváncsi szemeket kikerülve sokszor az álomgyár, a külvilág számára egy kicsit elzártabb közegében keresik a szerelmet. És van, hogy sikerrel is járnak!

Kicsi a világ mondhatnánk erre! Tényleg így is van! Mondjuk ezt úgy, hogy még nem is kezdtünk bele abba, hogy mely hírességek azok, akiknek megvolt az esélyük arra, vagy még mindig megvan, hogy egy szép napon egy családdá váljanak gyermekeik révén! Sőt, mi több, galériánkban egy olyan pár is bekerült, akik olyannyira megtalálták egymásban azt a bizonyos pluszt, hogy már a boldogító igenen is túl vannak! És hogy kik ezek a sztárcsemeték? Mutatjuk is, hogy mely ismert azok, akiknek gyerekei egymásba szerettek!

Galéria / 8 kép Sztárcsemeték, akik más híresség gyerekébe szerettek bele Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

És ezt láttad már?

Galéria / 6 kép Sztárpárok, akiknek tiszavirág életű kapcsolata egy egész világot kiábrándított Megnézem a galériát

Az InStyle magazin írása.