Mihályfi Luca teljesen ellopta a show-t: az övé volt a legkülönlegesebb szett a JOY buliján

A negyedévszázados mérföldkő egy olyan pillanat, aminek a megünneplését nem szabad elszalasztani, így a JOY most egy hatalmas szülinapi partival ünnepelte meg fennállásának 25. életévét. Nemcsak a magazinon szorgoskodó munkatársak, hanem a sztárok is képviseltették magukat a menő eseményen, ami a ’90-es éveket idézte meg: nemcsak hangulatában és díszletében, de a dress code-ban is visszaköszöntek a 25 évvel ezelőtti trendek.

A sztárok a legkülönfélébb módon öltöztek fel, mégis mindenki viselt valami retrót magán: Nyári Dia igazi diszkó díva volt, Tücsi bőrszettben tündökölt, Nádai Anikó pedig szatén anyagú ruhában idézte meg a ’90-es és 2000-es éveket. Aki pedig garantáltan minden tekintetet magára vonzott, az a 20 éves Mihályfi Luca volt, aki az este legkülönlegesebb szettjét viselte. A szettje alapját egy bézs miniruha alkotta, aminek karja tüllből készült. Erre jött rá a különleges láncos megoldás, ami felejthetetlenné tette az összhatást. Luca mindezt egy vastagabb nyaklánccal és egy fülbevalóval egészítette ki.

forrás: Ódor Dorottya

forrás: Ódor Dorottya

Mihályfi Luca volt egyébként a JOY nyári lapszámának címlapsztárja, ahol volt lehetősége bikiniben is megmutatni tökéletesen kisportolt alakját. A JOY magazin ünnepi lapszáma már kapható az újságosoknál, digitálisan pedig a Magaziner oldalán vásárolható meg, ahol elő is fizethetsz! A címlapon ezúttal Dobó Kata, Ónodi Eszter és Osvárt Andrea szerepel, akik a magazin első hazai címlapsztárjai voltak a 2000-es években. Rengeteg nosztalgiázással és aktuális trenddel töltöttük meg a lapot, a JOY Fitt mellékletünk címlapsztárja pedig ezúttal Béres Alexandra lett.

A többi szettet is érdemes megnézni:

Galéria / 10 kép Legjobban öltözött sztárok a JOY 25. születésnapján Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria