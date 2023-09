Minden tekintet rászegeződött: Tücsi igazi végzet asszonya volt a JOY vörös szőnyegén

Nekik köszönhetően ugyanis számos megható, tanulságos és őszinte történetet oszthattunk meg az olvasókkal, így nem is volt kérdés, hogy velük együtt emlékezzünk meg erről a csodás negyed évszázadról. A nem mindennapi, 90-es és 2000-es éveket megidéző szülinapon számos egyedi, retro, szexi és sikkes szettben léptek a JOY vörös szőnyegére a sztárok. Ám most is volt egy pár híresség, aki még így is kitűnt a többiek közül.

forrás: Ódor Dorottya

Az egyik ilyen szépséges sztár Tücsi volt. Az egykori műsorvezető természetesen tartva magát a dresscode-hoz igyekezett a saját ízlésére formálni a megjelenését. A csinos, tökéletes alakkal rendelkező influenszernek egy mini, bőrruhára esett a választása, ami azokban az időkben igazi alapdarabnak számított a bulik alkalmával. Tücsi ezt visszafogott ékszerekkel és magassarkúval egészette ki.

A gyönyörű hírességet természetesen elkísérte szerelme, Sofron István is, akivel nagyon örültek, hogy picit kiszakadva a szülői teendőkből, egymással élvezhették az esemény meglepetéseit.

