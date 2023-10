"Kicsit azt érzem, magam mögött hagytam az X-Faktorban megismert lányt" - interjú Mihályfi Lucával

Az énekesnő saját dalokkal is megörvendeztette már rajongóit, most azonban úgy érzi igazi mérföldkőhöz érkezett. Legújabb három számból álló EP-je egy igaz kuriózum, ami nem mellesleg egy teljesen új oldalát mutatja be. Többek között erről, a legfrissebb klipjéről és a terveiről is beszélgettünk Mihályfi Lucával az interjúnkban.

Jól érzem, hogy a nemrég elkészült új számok egy új oldaladat fogják megmutatni?

Inkább úgy mondanám, hogy mostanra sokkal jobban tudom, milyen zenét szeretnék hallani saját magamtól. A dalok szövegeit is én írom a tapasztalataim és érzéseim alapján. A klipekben viszont különböző oldalaimat mutatom meg: a Valentinóban a vagány, a Rariban a vagány és szexi oldalamat, az Amnéziában pedig a kendőzetlen Luca látható, teljes mértékben a magaménak érzem. Nagyon örülök, hogy a dalszerzés mellett a klipek megszületésében is kreatívan részt vehetek. Szeretek olyan emberekkel dolgozni, akik hagynak kibontakozni, mindig nagyon határozott elképzelésem van arról, mit szeretnék a videóban viszontlátni, és olyan művészekkel alkothattam együtt most is, akik segítettek nekem életre kelteni ezt a három dalt úgy, ahogyan megálmodtam őket.

Sok szempontból lehet azt mondani, hogy nővé értél ezzel az albummal. Erőteljes, vagány, szókimondó. Vagy te hogyan írnád le?

Pontosan így! Erőteljes, vagány, szókimondó, és minden egyes dal egy darab a szívemből, belőlem.

Mesélj picit arról, mi inspirált a megírásuknál!

Sok minden inspirál, a történések, a környezetem, ahogyan szemlélem az eseményeket magam körül, az emberek, akiket megismerek: mindenből tudok ihletet nyerni, hogy aztán a gondolataim és érzelmeim zene és dalszöveg formájában is megmaradjanak.

A Rari című számod – amihez a legújabb kliped is készült – a továbblépésről szól. Mi az, amit az elmúlt időszakban magad mögött hagytál? És mi az, amerre tartasz jelenleg?

Kicsit azt érzem, magam mögött hagytam az X-Faktorban megismert lányt, és most már teljes mértékben Mihályfi Luca mint előadó, zenész állhatok a színpadon. Habár ez egy örökös folyamat, de megtaláltam önmagamat és már sokkal jobban tudom, merre tartok és mit szeretnék.

A háromdalos EP-ről azt mondtad, olyan mintha egy naplót vezettél volna a félévedről. Mi az, amit erőteljesen beletettél, amit mindenképp ki akartál írni magadból?

Nincs olyan téma, amit kifejezetten ki akartam írni, soha nem elhatározás alapján megy ez nálam, csak kiírom, ami jön. Nem voltak tervek, és szerintem ez a szép a művészetben, hogy ennyire arra reagál, ami éppen zajlik az emberben.

Hova tovább? Hiszen rengeteg szakmailag elismert emberrel dolgozol együtt, és a te magad is egyre népszerűbb és sikeresebb vagy. Mi most a nagy álom?

A nagy álmom az, hogy továbbra is zenélhessek és minél több ember szívéhez eljuttathassam a mondanivalómat, és esetleg segíthessek is mindezzel azoknak, akik hallgatják a dalaimat. Nagyon hálás vagyok a sorsnak, hogy azzal foglalkozhatok, amit ennyire szeretek. Rengeteg embert ismertem meg a karrierem során, akik megértik a lelkemet, és ez nagyon sokat adott nekem

ÍME MIHÁLYFI LUCA ÚJ SZÁMA:

A csodaszép énekesnő nemcsak tehetséges, de igazi stíluskirálynő is!