Az érzékenység is lehet mérgező? Így teheti tönkre a kapcsolatodat a pszichológus szerint

Az elutasítástól való félelem olyan pszichológiai jelenség, amelyre egyre több figyelmet fordítanak a kapcsolatokat vizsgáló pszichológusok. Amikor valaki félreértelmezi és/vagy túlreagálja az elutasításra vonatkozó jeleket, az nemcsak őt, hanem a környezetét is összezavarhatja.

Az elutasítás és a veszteség érzése természetes

Habár, sok esetben áll rossz tapasztalat, akár trauma is az elutasításra érzékenyen reagálóknál, ez nem törvényszerű. A kapcsolatok természetükből adódóan magukban hordozzák az elutasítás lehetőségét. Amikor egy új kapcsolatba kezdünk, tisztában vagyunk azzal, hogy sérülhetünk, hogy elutasíthatnak, azaz érhet minket veszteség. Ennek tudatában ismerkedünk, és bár mindegyikünk szeretné, ha a lehető legkisebb sebesülésekkel úszná meg a párkapcsolati köröket, vannak, akik kifejezetten rettegnek a veszteségtől, olyannyira, hogy a jeleket is képesek félreértelmezni. Az elutasítás jeleit fontos, hogy tudjuk dekódolni az ismerkedés során, mert sok felesleges körtől óvhatjuk meg magunkat, de mi van akkor, ha soha nem hagyunk fel ezzel az elutasításra való fokozott érzékenységgel? Mi van, ha az elutasításra való érzékenysége tartós marad, és nem csak az új kapcsolatokra korlátozódik?

Önbeteljesítő jóslatok

Sokan az egész életüket ennek a szorongásnak az árnyékában élik le, és ezzel megmérgezik a kapcsolataikat is. Azoknál, akik így működnek, gyakran előfordulhat az, hogy olyan viselkedést is elutasításnak érzékelnek, ami valójában nem az. Ha például valakinek rossz napja van, és ingerülten szól a párjához, aki ki van élezve az elutasításra, könnyen kialakulhat egy vita, mert az érzékeny fél nem képes empatizálni, mivel nem lát tovább a saját érzéseinél, ami jelen esetben a képzelt elutasításra adott zsigeri félelem. De abból is könnyen lehet botrány, ha egy kis egyedüllétre, néhány óra nyugalomra vágyik a másik.



Az elutasításra való érzékenység labilitást és bizonytalanságot teremthet egy kapcsolatban. Amikor az elutasításra érzékeny dühvel és ellenségeskedéssel válaszol a párja viselkedésére, az valódi elutasítást válthat ki, így létre is jött az ördögi kör. Szinte keresik a jeleket, és ez a fajta várakozás már önmagában instabillá teszi a kapcsolatot. Az elutasításra érzékenyek állandó negatív elvárásai önbeteljesítő jóslatokként működnek: aki elutasítást vár el, és úgy reagál, mintha elutasították volna, az végül valóban elutasítást kap.



A kutatások azt mutatják, hogy a magas elutasításra való érzékenység összefügg a párkapcsolati elégedetlenséggel, a partner elégedetlenségével, a romantika és az intimitás csökkenésével, valamint a féltékenységgel és az elfojtással is. Ezek a tényezők mind negatívan befolyásolják a kapcsolatok minőségét és stabilitását, éppen ezért, ha bármelyik oldalról érintett vagy, ne söpörd a szőnyeg alá a problémát!

