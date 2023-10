Min múlik, hogy kibírja-e a kapcsolat a kompromisszumokat, tényleg kell áldozatot vállalni?

A romantikus kapcsolatokban áldozatot hozni valóságos egyensúlyozást jelent. Természetesen ez minden együttélés és a párunkkal való törődés velejárója, de hogy lehet úgy csinálni, hogy közben mindenki jól járjon? 3 tényező alapján felmérheted, hogy a párod valójában hogyan érzi magát a meghozott áldozatokkal kapcsolatban!

A kompromisszumkészség foka az egyik kulcs

A Journal of Personality and Social Psychology című folyóiratban 2022-ben jelent meg egy tanulmány, ami párokat vont be egy vizsgálatba: azt nézték, hogy mennyire tartják egymást gondoskodónak, megértőnek és érzékenynek. A kutatók arra keresték a választ, min múlik az, hogy ki, hogyan értékeli a kompromisszumokat.

A tanulmány eredményei azt sugallják, hogy minél nagyobb kompromisszumkészséget látunk a másikban, annál pozitívabban értékeljük az áldozatait – ez pedig egy pozitív körfogást indít be. Hiszen, ha valaki pozitívabban ítél meg, akkor szívesebben vállalsz kompromisszumokat is, miközben kevésbé érzed áldozatnak a lemondásokat. Ha ilyen a dinamika, akkor kevesebb lehet a párok között az olyan súrlódás is, ami egymás személyiségének a megváltoztatására irányul, sőt, még a költözésben és a karrier kérdésekben is jobban tudják egymást támogatni. A nagyobb elégedettség személyes és kapcsolati előnyökkel is jár, és a párunk iránt érzett pozitív érzelmek miatt nő a jövőbeli kompromisszumkészségünk is.

Min múlik, hogy a párunk értékeli-e az áldozatainkat?

A tanulmány szerint a partnert 3 alapvető szempont befolyásolja: figyelembe veszi, hogy megvan-e az autonómiája, mi a másik motivációja a kompromisszum meghozatalakor, és mekkora a saját áldozatvállalási elvárása.

Az autonómia magában foglalja a párod függetlenségének tiszteletben tartását, lehetővé téve számára, hogy legyenek önálló döntései. Ehhez kapcsolódik a kompetencia érzése is, ami azt jelenti, hogy elismered, megbecsülöd és támogatod a párodat, és a személyes fejlődését sem tartod mellékesnek. Az sem mindegy, hogy te miért kötsz kompromisszumot. Ha a párodért hozol áldozatot, akkor az arra bizonyíték a számára, hogy észrevetted és elismerted az igényeit. De ha van egy ki nem mondott érdek a kompromisszum mögött, azt rendszerint észreveszi a másik, és innentől kezdve az őszinte hálának is lőttek.

Egy, a Journal of Social and Personal Relationships folyóiratban megjelent 2019-es tanulmány szerint az is számít, hogy mekkorák egy személy áldozatvállalási elvárásai (az a meggyőződés, hogy az áldozatok szükségesek, természetesek és elvárhatóak a kapcsolatokban). Ennek tükrében látja a másik áldozatait, valamint arra is hatással van, hogy milyen kapcsolatban érzi elégedettnek magát. A kompromisszum vállalása és annak értékelése tehát összetett, és kétélű fegyver lehet: elmélyítheti a kapcsolatot, de félreértésekhez is vezethet. Az biztos, hogy hosszú távon szükség van áldozatvállalásokra, de sokszor nem a grandiózus gesztusok, hanem a hétköznapi helyzetekben tanúsított kedvesség és a megértés az, ami igazán számít. Nem utolsó sorban pedig tisztában kell lennünk azzal, hogy miért kérünk, és miért hozunk kompromisszumokat.

Nem csak a kompromisszum, ez is segít:

