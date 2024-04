Tényleg rossz a cukor a szervezetednek? Ezt mondja a szakértő

Cukor szinte mindenben megtalálható, még ott is, ahol nem gondolnád, hogy jelen lehet. Általános vélekedés szerint a cukor ártalmatlan, ha kiegyensúlyozott az étrended és nem esel túlzásba vele. A túlzott fogyasztás ugyanis káros hatással lehet az egészségre, súlygyarapodáshoz, cukorbetegséghez és szívbetegséghez is vezethet, mivel nemcsak a vércukorszintet, de a koleszterinszintet is befolyásolja. Arról nem is beszélve, hogy a fogakat is rongálja és a mentális egészségre is negatívan hathat. De a válasz a címben feltett kérdésre még mindig nem fekete-fehér, a szakemberek szerint érdemes mérlegelni a pozitív hatásait is.

Ez történik, ha túl sok cukrot eszel

A legtöbb ember szervezete képes jól reagálni a cukorterhelésre, azaz arra, amikor az édes lattédat egy fánkkal kíséred le, de ha mindezt túl gyakran teszed meg, a szervezeted teljesen leállhat az inzulinra adott válaszreakcióval és inzulinrezisztencia vagy cukorbetegség kialakulását idézheti elő. Ez pedig negatívan hat a szervezetre: szívbetegséghez, szélütéshez, vesebetegséghez és idegkárosodáshoz vezethet, ami zsibbadást okoz a végtagokban. A gyakori cukorfogyasztás megterheli a májat, zsírmájbetegséget okozva ezzel. A brit szakemberek azt ajánlják a felnőtteknek, hogy korlátozzák 30 grammra a napi cukorbevitelt.

A cukor egyértelműen rossz?

Ahogy a Popsugar újságírója és dietetikusa, Lauren Manaker fogalmaz: annak ellenére, hogy sok helyen sugallják, mennyire rossz a cukor neked, a kiegyensúlyozott és egészséges étrend részeként nem fog ártani.

„Noha széles körben elterjed, hogy a cukor káros az egészségre, a mértékletes és tudatos bevitele valójában a kiegyensúlyozott étrend része lehet. A cukor mérsékelt adagokban biztosítja a szervezet számára a napi tevékenységekhez szükséges energiát” - állítja a szakértő.

Mi a helyzet a gyümölcs-, a nád- és a barna cukorral?

A gyümölcsök tele vannak antioxidánsokkal, vitaminokkal és rostokkal, így nem kellene lemondani a fogyasztásukról. Úgynevezett fruktóz, vagyis gyümölcscukor található bennük, ami nem egyenlő a hozzáadott cukrokkal és nem is ugyanazt a hatást váltja ki a szervezetben. Ez tehát nem káros a szervezet számára, de ez nem mindenki igaz, ugyanis vannak, akinek hiányzik a szacharáz nevű enzim a szervezetéből, ami segít lebontani a fruktózt. Hasfájással, puffadással, hasmenéssel, fáradékonysággal és fejfájással is járhat a fruktózfelszívódási zavar.

A cukornádból származó nádcukor szintén természetes cukornak számít, és abban tér el a magasan feldolgozott társaitól, hogy kis mennyiségű vitamint és ásványi anyagot is tartalmaz. Szakértők szerint ebből sem érdemes átlépni a napi 30 grammot. A barna cukor kristálycukor és melasz keveréke, utóbbi karakteresebb ízt ad az édesség mellé. De ettől még nem válik egészségesebbé, mint a hagyományos kristálycukor.

Hallottál már a cukordetoxról? Érdemes lehet kipróbálni!

