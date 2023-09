Egy mindig jókedvű, humoros, minden kalandba fejest ugró személyiségként ragadt meg a nézőkben, akinek megjelenése is magával ragadott mindenkit. A követőinek száma folyamatosan nő, akárcsak az iránta való érdeklődés, ám őt egyre jobban kezdte zavarni az, hogy az igazi arcát, azt, hogy milyen is a valódi Frohner Ferenc, senki sem ismeri.

A vele készült mélyinterjúnkban ezért arra vállalkozott, hogy olyan mély, olyan intim dolgokról is beszéljen, amivel nem egyszerűen az életébe, hanem a lelkébe is betekintést kaphatunk. Fecó élete során sokat nélkülözött, küzdött, majd önerőből egy olyan brandet épített fel, amivel idén a JOY Social Media Award #BRANDÉPÍTŐ kategória egyik jelöltje is volt. Azonban nem a hírnév és az ismertség kicsit sem célja.



De akkor jöjjön is a vele készült interjúnk, amiből mindenre fény derül. Még az is, amit másnak sosem mondott volna el!

Nézd meg, milyen zseniális szettekben jelentek meg a sztárok a JOY 25. születésnapján!

Galéria / 10 kép Legjobban öltözött sztárok a JOY 25. születésnapján Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria