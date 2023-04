Frohner Fecó mélyinterjúban vallott szerelmi életéről: társat keres

Frohner Fecó a hazai sztárvilág fodrászaként lett ismert, az előző héten megjelenő Instyle Men első számában viszont egy teljesen új, de sokkal inkább egy másik oldaláról is megismerhették azok, akik eddig is szerették és, akik többet is „látni” akartak a jóképű sztárfodrászból.

A mélyinterjúban fény derült Fecó nehéz gyerekkorára, arra, hogy milyen nagy alázattal és kemény munkával tudta elérni mindazt, aminek ma már a tulajdonosa, illetve őszintén beszélt a magánéletéről is. Utoljára Kárpári Rebeka modellel alkotott egy párt, ám szakításuk óta nem volt komoly szerelem az életében, amiről szintén megosztotta gondolatait.

Az életem olyan szakaszában vagyok, amikor még nem vagyok felkészülve egy új szerelemre. Persze egy kapcsolatra sosem lehet 100%-osan felkészülni, de ha eljön a pillanat, akkor már úgy fogom alakítani, hogy tökéletesen illeszkedjünk egymás életébe.

Fecó hozzátette, hogy most már nem egyszerűen barátnőt, hanem sokkal inkább egy társat keres, akivel egyenlőek tudnak lenni és kölcsönösen motiválják egymást az életben.

