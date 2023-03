Kárpáti Rebeka számos alkalommal megcsillogtatta már színes személyiségét és bebizonyította, hogy sok mindenben tehetséges, ugyanis nemcsak színésznőként, de műsorvezetőként is láthattuk már a tévéképernyőn. Ráadásul számos közkedvelt műsorban felbukkant az évek során, mint mondjuk az RTL 2021-ben futó Nyerő Páros című valóságshow-jában, vagy a 2017-ben, a TV2-n sugárzott Ázsia Expressz című műsorban. Rebeka emellett saját YouTube-csatornát is igazgat, sőt még ruhamárkával is büszkélkedhet.

Ha mindez nem lenne elég, Kárpáti Rebeka élete újabb mérföldkövéhez érkezett, ugyanis az áprilisban debütáló Aranylakodalom című előadásban fog szerepelni a Játékszínben, azaz színházi színésznőként is kipróbálja magát. Rebeka nemcsak a próbákat élvezte nagyon, de izgatottan várja az előtte álló időszakot is, amiről legújabb Instagram-posztja is tanúskodik. Rebeka ugyanis közzétett egy ajánlót, amiből nemcsak az derül ki, hogy ma este debütál a főpróbán, de bevallotta, sokat kell még fejlődnie.

„Egy igazán klassz és új szeletet az életemnek, ahol még nem keveset kell fejlődnöm és tanulnom, de egyszerűen imádom és elképesztően inspirál. Mindenképpen gyertek el megnézni! Mondjuk jól gondoljátok meg, mert olyan vicces lesz, hogy bepisiltek. Eskü” - írta a posztjában.

