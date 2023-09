Hatalmas örömhír! Megszületett Puskás-Dallos Bogi és Peti kisfia

Mintha tegnap lett volna, hogy robbant a hír, miszerint Dallos Bogi és Puskás Peti hivatalosan is összejöttek, pedig ennek már bizony 4 éve... Az pedig szinte azonnal látszódott, hogy a két sztár maximálisan összeillik, így senki nem lepődött meg, amikor Peti megkérte Bogi kezét. Nem sokkal később, 2021-ben pedig meg is tartották az esküvőt, amin rengeteg sztár is tiszteletét tette, ráadásul rendhagyó módon Bogi és Peti felvették egymás vezetéknevét, amitől csak még idillibbnek és romantikusabbnak látjuk a szerelmüket.



Idén márciusban pedig megérkezett az eddigi legnagyobb hír, miszerint Bogi kisbabát vár, azóta pedig ráadásul még azt is megtudtuk, hogy a párnak kisfia lesz. A Puskás-Dallos család legkisebb tagjára pedig nem is kellett sokat várni, hiszen Bogi és Peti az imént jelentették be, hogy megszületett első közös kisbabájuk. Fotók itt.

Bogi és Peti pedig nem is lehetnének ennél boldogabbak, mi pedig nagyon reméljük, hogy még sok-sok képet és videót fognak megosztani gyönyörű kisfiukról a közeljövőben!



