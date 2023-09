Puskás-Dallos Bogi megható videót posztolt: intim pillanatoknak lehetünk tanúi

A közösségi médiában többen is megemlékeztek az idei nyarukról, hiszen szeptember elsejével beköszöntött az ősz – ha a naptári még nem is, de már hűvösebbnek érződnek az esték, és a nyaralások nagy részének is vége van. Puskás-Dallos Bogi is kapott az alkalmon, a gyönyörű kismama egy fotókból és videókból álló montázst készített az Instagramjára, amiben több intim pillanatot is megosztott a követőivel.

Láthatunk benne örömzenélést, barátnős pillanatokat, férjével, Petivel való közös felvételeket, kutyasétáltatást, fotózást, sminkelést, ünneplést, finom ételeket – sőt még azt is, hogy milyen ágya lesz a kisfiuknak és hogy alakul a babaszoba. Bogi még a poszt leírásában is megjegyezte: „A nyár, amikor vártunk téged.”

Puskás-Dallos Peti és Bogi márciusban jelentették be, hogy kisbabát várnak, és azóta az is kiderült, hogy kisfiuk lesz. Nemrég a 2. házassági évfordulójukat ünnepelték, amiről szintén megosztottak néhány fotót. Peti és Bogi szerelme irigylésre méltó és tündérmesébe illik: az X faktor forgatásán ismerkedtek meg, és nagyon hamar egy hullámhosszra kerültek, hiszen tökéletesen illenek egymáshoz.

Ők egy kicsit más utat választottak a megszokottól:

Ők pedig duplán kaptak a boldogságból:

