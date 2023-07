Testbeszéd-szakértő leleplezte, mit gondolt egymásról Katalin és Meghan évekkel ezelőtt

Most viszont egy testbeszéd-szakértő kielemezte a viselkedésüket és kiderült, mit is gondoltak, hogyan is éreztek egymás iránt igazából.

Harry herceg és Meghan Markle az elmúlt években elhatárolódtak a királyi családtól, és nyilvánosan is hangot adtak gondolataiknak számos, nagy port kavaró beszélgetésben.

De úgy tűnik, a rossz kapcsolat előjelei már öt évvel ezelőtt is láthatóak voltak Meghan és sógornője, Kate Middleton között. Legalább is ez a véleménye Judi James testbeszéd-szakértőnek, aki szerint a 2018-as és 2019-es wimbledoni tornán is voltak jelei a Meghan és Kate közötti konfliktusnak.

Meghan korábban elismerte, hogy a cambridge-i hercegné megríkatta őt az esküvője előtti időszakban, de Oprah Winfrey-nek azt mondta, hogy "megbocsátott neki".

"Ha összehasonlítjuk Kate és Meghan testbeszédét 2018-ban és 2019-ben Wimbledonban, úgy tűnik, mintha a kapcsolatuk visszafejlődött volna" - - mondta a szakértő.

"2018-ban sokkal jobban érezték magukat egymás társaságában, a ruháik is szinkronban voltak, és úgy tűnt, mintha csak egy régi jó barátjukkal szórakoznának. Közel ültek egymáshoz, egymás felé dőltek, és még kuncognak is. Sőt a szájukat is eltakarták sugdolózás közben, ami egyértelmű jele annak, hogy voltak olyan közös, vicces pillanataik, amiket nem akartak másokkal megosztani."

A szakértő szerint 2019-re azonban már kiszivárgott, hogy konfliktusaik vannak, és testbeszédük is arról árulkodott, hogy mindezt görcsösen próbálták cáfolni.

"Testbeszédük jelzései udvariasnak tűntek, de hiányzott a korábban látott lazaság, a mély, barátságra utaló jelek is eltűntek. A mosolyuk erőltetettnek tűnt, és olyanok voltak, mintha most találkoztak volna először."





Judi James szerint árulkodó jel volt például Meghan mosolya is, hiszen ajkait megfeszítve sajtolta ki a látványosan erőltetett mosolygást. Katalin pedig a meccseken jellemzően elengedi magát, átszellemül és beleéléssel drukkol, itt viszont sokkal formálisabbnak tűnt.

Judi azt is kifejtette, hogy Meghan "a sebezhetőség érzését" keltette azzal, hogy az egyik kezét egy ponton a nyakához szorította.

Te mit gondolsz?

Diana hercegné sem tartotta magában, hogy mit gondolt a királyi család tagjairól:

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

