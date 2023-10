Megható dolgot árult el Meghan Markle: ez a legfontosabb dolog az életében

A most 42 éves Meghan Markle elvált, amerikai színésznőként érkezett a brit királyi családba, Harry herceg és ő 2016-ban egy vakrandi alkalmával szerettek egymásba, amit egy barátjuk szervezett meg nekik. Alig egy évvel később, 2017-ben sor került az eljegyzésükre, majd 2018-ban világraszóló esküvőjükre is.

Első gyermekük, Archie Harrison 2019-ben jött a világra, az ő születése után nem sokkal a pár úgy döntött, elhagyja az Egyesült Királyságot, mert sem a királyi családdal, sem a palota képviselőivel, sem a brit médiával nem tudtak kijönni. Először Kanadában, majd az Egyesült Államokban telepedtek le, itt rendezték be otthonukat, kislányuk, Lilibet már ott született 2021-ben.

Ez a legfontosabb dolog Meghan Markle életében

Meghan Markle és férje, Harry herceg a napokban New York-ba látogattak, nem voltak már a városban hónapok óta, ugyanis májusban egy őrült lesifotós autóval üldözőbe vette őket. Tekintettel Diana hercegnő 1997-es tragédiájára, ez egy valóban borzalmas élmény lehetett a számukra. Most fontos apropóból érkeztek a nagy almába, itt tartották alapítványuk, az Archwell Foundation Parents’ Summit nevű eseményét, amely a nemzetközi mentális egészség világnap alkalmából került megrendezésre.

A rendezvényen természetesen maga Meghan Markle is beszédet mondott, egy szuper nőies, bézs árnyalatú, spanyolvállú overálban ült ki a színpadra, amelyhez tűsarkú cipőt viselt.

„Az, hogy anya vagyok, a legfontosabb dolog egész életemben” – mondta Meghan Markle, majd nevetve Harry herceg felé fordult és hozzátette, persze az ő felségének lenni is fontos. A herceg és a közönség is jót nevetett. Ezután Meghan Markle azt ecsetelte, mennyire fontos, hogy a szülők ne csak a gyerek testi egészségét tartsák fontosnak, hanem a mentális, lelki jóllétét is.

Meghan Markle fodrásza elárulta, mi a hercegné egészséges hajkoronájának titka:

