Ezzel a két szóval Vilmos herceg annyira megalázta Meghan Markle-t, hogy Harry herceg örökre megharagudott rá

Vilmos herceg és Harry herceg között már évek óta dúl a viszály. Az ezzel foglalkozó pletykák pedig érdekes módon először nem sokkal azután kezdtek el keringeni, hogy Harry feleségül vette Meghan Markle-t.

2019-ben pedig Harry pontot is tett a találgatások végére és dokumentumfilmjében már nyíltan beszélt arról, hogy ő és Vilmos "különböző utakon" járnak. Úgy tűnik, az elmúlt évek során számos kellemetlen pillanat volt a kapcsolatukban - és egy nemrég megjelent könyv szerint az egyik ilyen volt, amikor Vilmos megpróbált testvéri tanácsokat adni Harry-nek, de a dolgok nem egészen a terv szerint alakultak.

Mivel Vilmos és Harry évek óta harcban állnak egymással, Katalin hercegnét egykor a béketeremtőnek tartották, aki segíthet nekik elásni a csatabárdot. Harry azonban aztán a sógornője ellen fordult, a Spare című memoárjában. A könyvben és az azt népszerűsítő több interjúban azzal vádolja Katalint, hogy "sztereotipizálja" feleségét, Meghant, és részleteket osztott meg a nyoszolyólányok ruhái miatt kirobbant vitáról is, ami miatt Meghan sírva fakadt az esküvőjük napján.

Most a BBC korábbi királyi tudósítója, Jennie Bond elárulta, hogy Katalint nagyon is megsértették Harry és Meghan támadásai - és nem valószínű, hogy viszályuk egyhamar rendeződne. A szakértő véleménye szerint ha az ember egy boldog, összetartó családból származik, mint Kate Middleton hihetetlenül nehéz lehet számára megérteni, hogy az emberek hogyan tudnak elhidegülni egymástól. Éppen ezért ő sokáig hitt abban, hogy a kapcsolatukat rendbe lehet hozni, és Fülöp herceg temetése után is láthattuk, hogy beszélgetett Harryvel, és nyilvánvalóan ugyanerre biztatta Vilmost is. De most már tudjuk, hogy nem Katalinon múlt a dolog, Harry és Vilmos között valami már sokkal korábban megromlott.





A Spare című könyvében Harry keserűen emlékezett vissza arra a beszélgetésre, amikor úgy döntött, hogy bemutatja új barátnőjét, Meghan Markle-t a családjának. Vilmos és Katalin voltak az elsők, akikkel Harry megosztotta az örömét egy londoni otthonukban tartott vacsorát követően.

Állítása szerint bátyja "tudta, hogy valami történik", és kíváncsi volt, ezért már hetek óta próbálta kifaggatni. Miután György herceg és Sarolta hercegnő ágyba bújtak, Harry úgy döntött, eljött az idő és elmeséli neki, hogy kivel randizik, de előtte Vilmos és Katalin lelkére kötötte, hogy titokban tartják a románcot.

Harry azzal kezdte, hogy elmondta, új szerelme egy amerikai színésznő, és azt sem titkolta, hogy a Suitsban szerepel. Harry így emlékezett vissza a Katalin és Vilmos reakcójára:

"Tátva maradt a szájuk. Egymás felé fordultak. Aztán Willy felém fordult, és azt mondta: "F*** off' (elmész a francba).

A szakértő szerint Harry számára már ekkor egyértelművé vált, hogy Vilmos nem támogatja majd a szerelmüket és ez a tüske megalapozta a viszályt a testvére között.

Galéria / 11 kép Titkok, amelyekre fény derült Meghan Markle és Harry dokusorozatából

