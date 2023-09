Meghan az orránál fogva vezeti Harryt? Egy testbeszéd-szakértő csúnyán leleplezte a házaspár kapcsolatát

Meghan és Harry azok az emberek jelenleg, akik talán a legtöbbször kerülnek a figyelem középpontjába, ráadásul a legtöbb esetben inkább negatív fényben tünteti fel őket a sajtó. Mióta ugyanis otthagyták Angliát, és lemondtak az összes királyi kötelezettségükről, rengeteg dolog történt.



Szerepeltek azóta dokumentumsorozatban, kiadtak könyvet, elindítottak egy podcast műsort, és még Oprah-nál is adtak egy hosszú interjút, egy dolog viszont összekötötte ezeket a projekteket, ami kiváltotta az emberek haragját; minden egyes alkalmat megragadtak, hogy a királyi családot hibáztassák minden rossz dologért, amelyek velük történtek!



Mióta pedig a népszerűségül rohamosan csökkent, sokkal kevesebb nyilvános eseményre járnak, és sokkal kevesebbszer (vagy egyáltalán) nem adnak interjúkat. A minap viszont tiszteletüket tették a One805 Live! Jótékonysági rendezvényén, amelyet Kevin Costner szervezett, és amelyet a hollywoodi színész pólópályáján tartottak Santa Barbarában (nem messze Harry és Meghan otthonától). De akkor mi a probléma?



A képek és videók alapján Judi James testbeszéd-szakértő szerint Harryt még soha nem látta ennyire furcsán viselkedni:

„A testbeszédéből látszódik, hogy nagyon kényelmetlenül érezte magát az eseményen, és legszívesebben elfutott volna a másik irányba, csupán Meghan miatt maradt ott, és erőltetett néha mosolyt az arcára! Meghan ráadásul nem viselte az eljegyzési gyűrűjét, ami újabb feltételezésekre ad okot” – kezdte a testbeszéd-szakértő, majd így folytatta:



„Meghan feltűnően mosolygott, ami elsőre magabiztosságnak tűnhet, ám véleményem szerint nem volt maximálisan őszinte, csupán a külvilágnak szólt, Harry viszont láthatóan nem érezte komfortosnak a celebkörnyezetet. A herceg keze folyamatosan zsebre volt dugva (ez is a bizonytalanságot és a feszengő érzést jelzi), Meghan pedig folyamatosan megérintette őt, és apró lökésekkel próbálta irányítani, hogy mindig a megfelelő helyen legyen a megfelelő időben. Úgy gondolom, hogy egyértelműen Meghan hordja a nadrágot kettejük közül, ő tölti be a domináns szerepet.”



Ha kíváncsi vagy, hogy Meghan és Harry mikor és hányszor szegett szabályt, akkor ezt is érdemes elolvasnod:

Galéria / 7 kép 7 alkalom, amikor Harry és Meghan szabályt szegett Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria