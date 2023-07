Összeszorul a szíved, ha megtudod, miért szakított Matthew Perry Julia Robertsszel

Matthew Perry a kilencvenes években egyértelműen a szupersztárok közé tartozott, ez az időszak volt karrierje fénypontja, köszönhetően a mai napig imádott szitkomnak, a Jóbarátoknak, amelyben ő alakította a különös humorral bíró Chandler Binget.

A most 53 éves színész egy életrajzi interjúban árulta el, 1995-ben halálosan szerelmes volt be, aki akkor már világhírű színésznő volt, férfiak milliói imádták.

Matthew Perry és két hónapig jártak

Románcuk akkor vette kezdetét, amikor a sorozat készítői 1995-ben arra biztatták Perryt, kérje fel a színésznőt arra, hogy szerepeljen a Jóbarátokban. Ennek oka az volt, hogy Roberts korábban kijelentette, csak akkor vállalna szerepet a szitkomban, ha a karaktere Chandler Binghez kapcsolódik majd.



„Három tucat vörös rózsát küldtem neki és egy kártyát, amire azt írtam: Az egyetlen dolog, ami izgalmasabb annál, mint hogy részt veszel a show-ban az, hogy végre volt ürügyem virágot küldeni” – mesélte a színész. Hozzátette, válaszul nem csak igent mondott a felkérésre, de viszonozta az ajándékot és küldött Matthew Perrynek egy csomó bagelt.



Ezután a színész három hónapon át udvarolt rendületlenül a színésznőnek, így aztán mire az ikonikus Jóbarátok-részt leforgatták, már egy pár voltak. Matthew Perry annyira szerelmes volt, hogy napi több faxot váltott a színésznővel, aki akkoriban Párizsban forgatott. Sajnos azonban a színész alig két hónap után a szakítás mellett döntött, aminek iszonyú fájdalmas oka volt.



„ szel járni nekem túl sok volt. Állandóan azt hittem, szakítani fog velem, hiszen miért ne tenné? Nem vagyok elég, soha nem is lehetek az, összetört voltam, szerethetetlen. Legalábbis akkor így éreztem” – mesélte szomorúan a színész. Elárulta azt is, a sajtó akkoriban nagyon szerette őket, ám a kulisszák mögött számára ez a szerelem egyre megterhelőbb lett. Azért, hogy elkerülje a csúnya és fájdalmas szakítást, végül úgy döntött, ő hagyja el a szépséges színésznőt. nem sokkal később megtalálta a boldogságot, évtizedek óta él házasságban, három gyermeke született. Matthew Perry ezzel szemben nagyon sokat szenvedett mentális problémái és az alkohol miatt. A színésznek 2020-ban volt egy menyasszonya, Molly Hurwitz, 2021-be azonban vele is szakított, lefújta az esküvőt.



Olvasnál még a Jóbarátokról? Akkor katt a galériára!

Galéria / 6 kép 6 alkalom, amikor a Jóbarátok karakterei ugyanazt a ruhát viselték Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria