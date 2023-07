Az igazi Barbie hercegnő: Margot Robbie minden eddigi szettjét überelte

Minden egyes szettjénél az az első gondolatunk, hogy ezt már képtelenség túlszárnyalni, de aztán mégis megtörténik a csoda. Ez pedig a legutóbbi alkalomra is igaz volt, amikor a hamarosan debütáló Greta Gerwig által rendezett produkció sajtókörútjának londoni állomásának vörös szőnyegén mutatta meg magát.

forrás: Joe Maher/Getty Images

forrás: Joe Maher/Getty Images

A 33 éves csodaszép színésznő hűen Barbie védjegyévé vált színéhez, most is rózsaszínben pompázott, de ha ez nem lett volna elég, olyan volt, mintha Barbie tündérmeséje elevenedett volna meg az est során.

A kritikusok már most ódákat zengenek a színészi alakításokról és a történetről is, erre pedig lenyűgöző Barbie hercegnős estélyije is rátett. A klasszikus szettek után a stylistok és valószínű maga a sztár is szeretett volna valami különlegességet csempészni a sajtókörút hangulatába, ami a Vivienne Westwood által megálmodott gyönyörű ruhával sikerült is. A földig érő szatén anyagból készült ruhához fehér kesztyűt és egy több soros gyöngynyakláncot viselt, ami egyszerre adott finom, mégis egyedi üdeséget a megjelenésének.

forrás: John Phillips/Getty Images

Sokak szerint ezt már tényleg képtelenség lesz überelni, mi azonban biztosak vagyunk benne, hogy a film körüli nagy felhajtás végett még érhet minket néhány meglepetés, főleg a színésznő külsejét illetően.

