A két színész nemcsak kollégákként, hanem civilként is nagyon jó viszony ápol egymással, így nem is volt kérdés, hogyha valaha alkalom adódik rá, újra együtt alkossanak valami maradandót. Ez az alkalom pedig most el is jött, ugyanis a legfrissebb hírek szerint Margot Robbie és producerként dolgoznak majd a The Thin Man (A cingár férfi) remake-jén. Robbie LuckyChap Entertainment és Pitt Plan B produkciós cége ugyanis megszerezték az 1934-es klasszikus, A cingár férfi jogait a The Wrap révén.

Dashiell Hammett ikonikus 1934-es regényének jogai – amelyet sokan a valaha volt egyik legnagyobb detektívregénynek tartanak – csak nemrég váltak elérhetővé. Egyelőre nincs arra utaló jel, hogy a 33 éves Robbie és az 59 éves Pitt is tervezik-e, hogy szerepeljenek a filmben, bár a szereposztást csak a SAG-AFTRA sztrájk lezárása után jelentik be.

Elképzelhető, hogy ők játszhatják a film főszereplőit – Nick Charles nyomozót és feleségét, Norát –, bár ezt nem erősítették meg, mivel a projekt a könyv modern kori elbeszélése lesz.

Még nem tudni tehát, pontosan milyen formában és színészgárdával lesz látható a film, de sokakat feltüzelt az a lehetőség, hogy Brad és Margot egy párt alakítson, méghozzá egy klasszikus újragondolt verziójában.

