Talán ezért sem lehet olyan meglepő, hogy még a nála nagyobb sztárok is rajonganak érte. Többek között Kylie Minogue is, aki a Barbie című filmet látva végérvényesen -rajongó lett. Az énekesnő egy nemrég készült interjúban árulta el, hogy nagyon szeretné, ha Robbie játszaná őt el egyszer egy róla készült filmben, amely az életét és a karrierjét is bemutatja.

Margot Robbie – álmaimban. - mondta nevetve Minogue, aki hozzátette, hogy ő maga és a 33 éves sztár is ausztrál származású.

Lenne ausztrál akcentusa, az biztos.

forrás: Jamie McCarthy/Getty Images

Kylie élete valóban zseniális lenne filmvásznon, hiszen az 1980-as évek óta szinte töretlenül szárnyal, népszerűsége semmit sem kopott, ám a szerelmi élete és az egészsége kapcsán sokat szerepelt újságok címlapjain.

Minogue – hamarosan Las Vegas-ban fog fellépni – új műsora pedig a közelgő tizenhatodik, Tension című albumának dalait tartalmazza majd, illetve négy évtizede tartó pályafutásának legnagyobb slágereit is feldolgozza. Közel három éve készül erre a koncertsorozatra, utolsó ugyanis 2011-ben volt.

Annyira izgalmas, hogy valami újat fogunk alkotni.

Kylie-t még 2005-ben diagnosztizálták mellrákkal, amiből végül sikeresen kigyógyult. Ezt követően sem állt le a dalok írásával, de sokkal több időt szentelt a családjának és a jótékonykodásnak.

Szereted az életrajzi filmeket? akkor ezeket mindenképp látod kell:

Galéria / 7 kép 7 életrajzi film zenészlegendákról Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria

igazi margot robbie rajongó vagy? ezeket a dolgokat talán még te sem tudtad róla:

Galéria / 8 kép Még légtornázni is tud – 8 dolog, amit biztosan nem tudtál Margot Robbie-ról Megnézem a galériát