A rózsaszín álom: pontoztuk Margot Robbie szettjeit, amiket a Barbie sajtóeseményein viselt

Mi már tűkön ülve várjuk a Barbie-filmet, amiben és Ryan Gosling alakítják a főszerepet: Barbie és Ken bőrébe bújva. De amíg a premier pillanata nem érkezik el, addig is lehetőségünk van arra, hogy végignézzük, ahogy igazi Barbie-ként vonul végig a világon, hogy ahol csak teheti, népszerűsítse legújabb filmjét. Naponta jelenik meg újabb hír azzal kapcsolatban, hogy épp milyen ruhakölteményben hengerelte le a közönséget a sajtóeseményeken, amiken rajongók ezrei gyűlnek össze, hogy élőben is láthassák a színésznőt, aki teljes mértékben hozta a barbiecore divatot, azaz legtöbbször csupa pink szettben jelent meg. -nak ezáltal lehetősége adódott, hogy a legnagyobb divatmárkákkal együttdolgozva mutassa be az ikonikus Barbie inspirálta szetteket. Ezeket gyűjtöttük most egy csokorba a teljesség igénye nélkül, és ha ez nem lenne elég, még pontoztuk is aszerint, mennyire nyerte el a tetszésünket a ruha.

