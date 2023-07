Csak itt, csak most: mutatjuk a Barbie-film legizgalmasabb kulisszatitkait

Emlékszel még azokra a hónapokra, amikor kénytelenek voltunk bezárkózni az otthonunkba a koronavírus-járvány miatt? Nos, három évvel ezelőtt hirtelen mindannyiunknak váratlanul sok szabadideje lett: voltak, akik új recepteket teszteltek, mások nyelveket tanultak, Greta Gerwig és Noah Baumbach pedig megírta a Barbie élőszereplős-film forgatókönyvét a New York-i lakásukban. Hollywood egyik legtehetségesebb álompárjának sztoriját két évvel később, 2022. március 21-én kezdték el leforgatni, és persze mondanunk sem kell, hogy a Mattel babájáról szóló alkotást a kezdetektől fogva a legjobban várt filmek között tartották számon.

Egyszer volt, hol nem volt… egy ikonikus játék!

A direktori székbe úgyszintén a Lady Bird és a Kisasszonyok filmekkel ismertté vált Greta Gerwig ült: azt mondja, íróként és rendezőként mindig szórakoztató kihívásokat keres magának. Az évtizedes múltra visszatekintő Barbie pedig éppen egy olyan karakternek tűnt a szemében, akinek a történetét el kell mesélni. „Barbie-val nőttem fel én is, de mindig arra vágytam, hogy a szomszéd gyerekek megunják a sajátjukat és nekem adják őket” – árulta el egy interjújában az alkotó, aki tehát pontosan tudja, milyen szerepet is tölthet be Barbie a legkisebbek életében és mindennapjaiban. Greta amúgy nem másnak köszönheti a munkáját, mint az 1959-ben bemutatott játékbabát életre keltő -nak, aki megszerezte a megfilmesítési jogokat a Warner Bros. Picturesnek és a projekt élére állt producerként.

Mindenki Barbie-ja

„Ha a legszebb, legvidámabb, legbarátságosabb, szőke nőre gondolunk, akit valaha is láttunk, ő Margot” – emelte ki a rendező. „De leginkább azt szerettem volna, ha felháborítóan vicces lehetne a filmben” – mesélte Greta a színésznő karakteréről. Na persze kétségtelen, hogy Margot erre a szerepre született: mintha róla mintázták volna a Mattel klasszikussá vált szőke játékbabáját. „Csodálatos, hogy lehetőséget kaptunk a Barbie-mozi elkészítésére, úgy gondoltuk, valami igazán különlegeset alkothatunk, ha váratlan, meglepő és okos módon közelítjük meg azt” – hangsúlyozta Margot, aki nem tagadja azt sem, óriási kihívásnak tartották a filmet, mert tisztában voltak azzal, hogy a leendő közönségüknek bizony határozott véleményük van Barbie-ról.

forrás: Courtesy Warner Bros. Pictures Margot Robbie a Barbie filmben

A Chanel örök

Az Oscar-jelölt színésznőnek egyébként nem lehet oka panaszra, mivel a filmben szereplő Barbie-k gardróbjában számtalan Chanel-ruha helyet kapott: Margot például felvehetett egy olyan vintage Chanel darabot, amelyet korábban Claudia Schiffer modell és színésznő viselt. Gyűrűt viszont egyáltalán nem láthatsz majd a kezén a mozivásznon, hiszen az eredeti babák sem kaptak ékszert az összeérő ujjaikra. Margot egy közel 8 méter magas Barbie-álomházba költözhetett a forgatás idejére, aminek a tetejéről ő maga ugrott le, nem helyettesítették kaszkadőrök. És képzeld! Az otthona mellett található flamingós postaláda egyszerre elektromos töltőállomásként szolgált az autójához.

A rózsaszín ötven árnyalata

„Elsősorban és leginkább azt akartam, hogy Barbie Land az a boldog hely legyen, ahol Barbie élt gyermekkorunkban a képzeletünkben” – fejtette ki Greta, aki Sarah Greenwood díszlettervezővel együtt tulajdonképpen a rózsaszín összes tónusát felhasználta Barbie világának megteremtésekor, a fekete és a fehér színeket viszont hanyagolták. A stáb amúgy annyira komolyan vette a munkát, hogy a Bajos csajok filmből inspirálódva szerdánként pinket viseltek: a hírek szerint ehhez a szabályhoz mindenki szigorúan tartotta magát. A Keneket alakító színészekben pedig még valami közös volt, méghozzá az, hogy valamennyiüknek gyantáztatniuk kellett a testüket a forgatás ideje alatt.

forrás: Courtesy Warner Bros. Pictures Margot Robbie és Ryan Gosling a Barbie filmben

Kétségtelenül Ken

Apropó Ken! Bár sokan kritizálták a castingot, mert úgy gondolták, a most 42 éves túl öreg Ken szerepéhez, Greta szerint soha nem volt kérdéses, hogy ő fogja eljátszani Margot Barbie-jának szerelmét. „Kifejezetten rá írtuk ezt a karaktert. Sosem volt B-terv.” Ezzel a döntéssel persze Margot is abszolút egyetértett. „Azt hinné az ember, hogy több tucat srác képes életre kelteni Kent, de valójában nem. Ryan az összes kritériumnak megfelel. Ő egy zseniális drámai színész, hihetetlen döntéseket hoz, el tudja játszani a romantikus hőst és tud vígjátékot csinálni. És persze úgy is néz ki, mint Ken, gyönyörű” – áradozott kollégájáról, akit a Barbie forgatókönyve teljesen lenyűgözött. „Olyan vicces, mint amilyen tragikus. Olyan butuska, mint amennyire mély is. Minden egyszerre” – jelentette ki Ryan.

Kezdődhet a party?

A Barbie film stábja és szereplőgárdája egyébként összesen ötven (!!!) Oscar-jelöléssel büszkélkedhet, amiből nyolcat díjra is váltottak, ráadásul olyan közkedvelt arcokkal találkozhatsz majd a vásznon, mint Kate McKinnon, Emma Mackey, Nicola Coughlan, Dua Lipa, Helen Mirren vagy Will Ferrell. És hogy mi történik majd Margot Barbie-jával és Ryan Kenjével, miután elhagyják Barbie Landet a való világ kedvéért? Nos, július 20-án megtudhatod a mozikban! Szóval ideje, hogy előkapd a kedvenc rózsaszín szetted és beszerezd a jegyed (ezt ide kattintva máris meg tudod tenni) az év legjobban várt filmjére!

