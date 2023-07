Még légtornázni is tud – 8 dolog, amit biztosan nem tudtál Margot Robbie-ról

számos emlékezetes alakítást nyújtott az elmúlt években, gondoljunk csak a Wall Street farkasa vagy a Babylon című filmekre, most pedig legújabb szerepében, Barbie-ként tündököl. A 2023-as, várva várt Greta Gerwing mozi hatalmas sikert aratott és már az első napokban rekordot döntött, így nemcsak Barbie-, hanem -lázban is ég a világ. A színésznő Margot Elise Robbie néven látta meg a napvilágot 1990-ben, az ausztrál Dalby városában, majd egy farmon töltötte a gyerekkorát. Édesanyja kénytelen volt egyedül nevelni őt és 3 testvérét, miután férje otthagyta őket, mikor a színésznő még csak 4 éves volt. Margot már gyerekkorában is a színészet felé fordult, karrierjét pedig 2007-ben sikeresen be is indította kisebb reklám- és filmszerepekkel. Az alábbi galériában összeszedtünk néhány olyan érdekes tényt, amit eddig még talán nem is hallottál -ról.

