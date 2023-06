10 rajzfilmhős, akiről nem is tudtad, hogy valójában meleg

A Pride hónapjában nem csak a szabad szerelmet ünnepeljük, hanem azokat a emberi jogokért harcoló civileket és hírességeket, akik lelkes és kitartó úttörőként dolgoznak azon, hogy egy szép napon, pár generációval később, már senkinek se kelljen attól félnie, hogy a benne mozgolódó érzések és érzelmek romlottak, vagy genetikailag hibásak.

Munka pedig van bőven, hiszen pár éve még hatalmas megdöbbenést váltott ki, mikor a nálunk is futó Arthur című rajzfilmsorozat 22. évadában a Lakewood általános iskola tanára, Mr. Ratburn egy hivatalos esküvő keretein belül elveszi partnerét, Patrickot. Ez minden szempontból mérföldkőnek számított! Bár a PBS szériája mindig is nevelő célzattal szólt a gyerekekhez, az elmúlt évek változásaival együtt a készítők is eljutottak oda, hogy bátran merik a sokszínűség elfogadására tanítani a kicsiket!

Azonban nem ez volt a rajzfilmek történetében az első olyan eset, amikor az egyik szereplőről kiderül, hogy meleg! Galériánkra kattintva megtudhatod, hogy mely karakterek azok, akiket készítők bizony az LMBTQ közösség tagjaiként álmodtak meg!

Most pedig íme 15 meghatározó LMBTQ kapcsolat a sorozatok történetéből!

Az InStyle magazin írása.