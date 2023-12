Köztudott tény, hogy általában napi hét-nyolc óra alvásra van szükségünk felnőttként, és ha nem pihenjük ki magunkat kellőképpen, az borzasztóan káros hatással van az egészségünkre: nem elég, hogy napközben fáradtnak érezzük magunkat, elveszíthetjük a motivációnkat, csökken a koncentrációs-készségünk és a libidónk, az étvágyunk viszont fokozottan megnő, emellett akár hangulatingadozással is szembe kell néznünk. A kialvatlanság miatt ráadásul nagyobb a kockázata a depresszió, a szívinfarktus vagy a 2-es típusú cukorbetegség kialakulásának, éppen ezért életbevágóan fontos, hogy a minőségi alvás a prioritási listád élére kerüljön. De nem csak arra kell figyelned, hogy napról napra hét-nyolc órán át relaxálj az ágyadban, és félretedd ilyenkor a mobilodat, hiszen az sem mindegy, hogy milyen pozícióban hajtod álomra a fejedet.

forrás: KrisCole/Getty Images A szakértők szerint a hátunkon fekvés a legideálisabb, kivéve, ha valaki refluxszal küzd, horkol, esetleg alvási apnoéval él.

Álom, édes álom

A szakértők azt mondják, nyugodtan alhatunk hason, az oldalunkon, illetve magzatpózban is, de a legszerencsésebb az, ha a hátunkon fekszünk, mert így csökkenthetjük a hát- és nyakfájdalmak kialakulásának kockázatát. Ilyenkor a fejünk, a nyakunk és a gerincünk semleges pozícióba kerül, és csökken a testünkre nehezedő nyomás, különösen akkor, ha a fejünk csak enyhén emelkedik meg a törzsünkhöz képest. Ellenben azok, akik refluxszal küzdenek, horkolnak, esetleg alvási apnoéval (azaz alvás alatti rendellenes légzéssel) harcolnak, azoknak az oldalfekvést javasolják, amivel megakadályozható, hogy a nyelv elzárja a légcsövet, a savas refluxtól szenvedőknek pedig ebben a pózban nem kell aggódniuk amiatt, hogy a gyomorsav visszaáramlik a nyelőcsőbe. A szakemberek szerint az a legideálisabb, ha a bal oldalunkon alszunk, mert ez a helyzet alkalmas leginkább a fent említett kellemetlen tünetek enyhítésére, továbbá a kismamáknak is kényelmes lehet, mert segít a véráramlás optimalizálásban.

forrás: Charday Penn/Getty Images Jobb, ha nem rejted többé a fejed és a párnád alá a kezed!

Tiltólista álmatlanság ellen

A karodat általában a fejed, esetleg a párna alá dugod, mielőtt elalszol? Akkor sajnos rossz hírünk van: jobb, ha mielőbb felhagysz ezzel a szokásoddal, mert ez a létező legrosszabb pozíció, amit felvehetsz az ágyban. Ezzel az ártatlannak – és kényelmesnek - tűnő mozdulattal csökkented a véráramlást, továbbá nyomást gyakorolsz az izmokra, az idegekre, ezenkívül kellemetlen zsibbadást is tapasztalhatsz az erek elszorítása miatt. Ugyanígy nem szerencsés az sem, ha a fejed felé teszed a karjaidat, mert akkor feszültség keletkezhet a vállaidban, a nyakadban, és zsibbadásra, bizsergésre lehetsz figyelmes a tagjaidban. Persze nem mehetünk el szó nélkül a helyes lábtartás mellett sem: ha teljesen kinyújtod őket lefekvéskor, az a hát alsó részének és a combhajlítói izmok megerőltetéséhez vezethet, ami fájdalmat és merevséget okozhat. Zárásképpen azért van egy jó hírünk is neked: éjszakánként általában akár 20-30-szor is megváltoztatjuk az alvási pozíciónkat, és ha fájdalmak nélkül ébredsz, akkor valószínűleg találtál magadnak egy megfelelőt akár még félálomban is. Ha viszont kialvatlanul, sajgó tagokkal, diszkomfort-érzettel kelsz fel, próbálj odafigyelni arra, milyen pózban szundikálsz.