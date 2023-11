Valljuk be, ha éppen nehéz napjaink vannak, munkahelyi, esetleg párkapcsolati gondokkal küzdünk, nem könnyű rávenni magunkat arra, hogy kimozduljunk – főleg egyedül. A kutyával élők azonban nem zárkózhatnak be a négy fal közé, hiszen a négylábú kedvencüknek rendszeres mozgásra van szükségük, a közös séták pedig a gazdi jóllétére is pozitív, hangulatjavító hatással lehetnek: csökkenthetik vele a depresszió és a szorongás tüneteit, illetve a stresszhormon, azaz a kortizol termelését. Egyszóval, a fizikai aktivitás endorfinokat szabadít fel az agyban, amelyek energiával töltenek fel és pozitív érzéseket keltenek. Ráadásul mindössze néhány apró trükk segítségével egészen új szintre emelheted a kutyasétáltatás élményét – már mutatjuk is, mit kell tenned ehhez!

Kösd össze a kellemeset a hasznossal!

A kutyapiszok zacskó természetesen kötelező kellék, ha sétálni indultok, de figyelj arra, hogy mindig legyen nálad jutifalat is, mivel ezek a közös kiruccanások tökéletes lehetőséget nyújtanak a kedvenced oktatására – különösen akkor, ha még kölyök. Ha valami finomság lapul a zsebedben, akkor jobban odafigyel arra, mit kérsz tőle, hallgat a parancsodra, ezért is fontos, hogy csak akkor adj neki jutalomfalatot, ha teljesítette a kérésedet. Séta közben ráadásul új emberekkel, más kutyákkal is találkozhattok, ezért ilyenkor arra is megtaníthatod, hogyan viselkedjen a környezetével szemben.

Légy jelen!

A kutyusaink számára a séta több mint a mozgásigényük kielégítése, ugyanis ezek a percek esélyt adnak nekik arra, hogy felfedezhessék a külvilágot. Hagyj időt négylábú társadnak a szimatolásra, és tanulj tőle! Ahelyett, hogy az értesítéseket csekkolnád a mobilodon, próbálj meg te is a jelenben élni: figyelj meg minden apró részletet a titeket éppen körbevevő környezetben – fogd fel úgy, mintha a kutyáddal együtt te is éppen felfedezőúton járnál a természetben. Képzeld, az eredetileg japán szokás, az erdőfürdőzés például csökkenti a pulzust és a vérnyomást, növeli az energiaszintet és a szorongás, a depresszió kezelésében is segíthet. Szóval megéri kalandoznod a kutyusoddal a fák között! És mindössze annyi a dolgod, hogy minden érzékszerveddel a tájra fókuszálj: figyeld meg az illatokat, hallgasd a természet hangjait, a lombok zúgását vagy a madárcsicsergést és érezd a falevelek, az avar ropogását a talpad alatt, illetve végy mély lélegzeteket! Egyszóval, élj a mostban!

Fő a biztonság!

Na persze fontos az is, hogy biztonságban tudd a kedvencedet, különösen akkor, ha póráz nélkül sétáltok az erdőben: szükséged van például egy nyomkövetőre, amit a nyakörvére erősíthetsz. A Galaxy SmartTag2 vadonatúj Elveszve módja segítségével a felhasználók üzenetben adhatják meg az adataikat és elérhetőségüket, így ha a kutyusod elkóborolna, a megtalálója az okostelefonjával beolvashatja a taget, hogy lássa a tulajdonos üzenetét és elérhetőségedet. (Az Elveszve mód bármely NFC-olvasóval és böngészővel rendelkező mobileszközön működik.) A Galaxy SmartTag2 ráadásul nagyobb kihívást jelentő környezetben, például a szabadban vagy utazás során sem hagy cserben, mivel víz- és porálló, úgyhogy nem kell aggódnod amiatt, hogy a készülék elkopik a mindennapi igénybevétel során, például a vizes tálkák vagy a kinti futkározás miatt. Sőt, a Galaxy SmartTag2 támogatja az új Kisállat-sétáltatási módot is, így a felhasználói könnyedén naplózhatják a négylábú barátaikkal tett sétákat.

forrás: Samsung Galaxy SmartTag2 - Kattints a képre és tudj meg többet!



ha pedig szereted a kutyusokat, akkor biztos kíváncsi vagy a világ leghűségesebb négylábújára!

Galéria / 10 kép 10 érdekesség Hacsikóról, a világ leghűségesebb kutyájáról Megnézem a galériát

Bezár Bezár, vissza a cikkhez Kép betöltése A galéria folytatódik, lapozz tovább → Hirdetés Galéria