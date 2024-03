Kristen Stewart szinte meztelenül jelent meg a vörös szőnyegen, és még a legintimebb testrésze is kivillant

A 33 éves színésznő nemcsak sikeresebb és elismertebb lett az évek múlásával, de egyre dögösebb és szexisebb is. Ezt pedig ő sem rejti el! Az elmúlt években inkább fiús, gendersemleges stílusával váltott ki megosztó reakciókat, ám a minap tett róla, hogy a dögös Kristenről is cikkezzen a sajtó.

– akit még 2021-ben jelöltek az Oscar-díjara a Spencer című filmben nyújtott alakításáért – legújabb filmje kapcsán jelent meg a vörös szőnyegen, amelynek promótálását annyira komolyan vette, hogy egy tőle szokatlan, ám annál extravagánsabb darabban mutatta meg csodás alakját.

forrás: Michael Buckner/gettyimages Kristen Stewart élete legbevállalósabb szettjében jelent meg a vörös szőnyegen, és szinte semmit nem bízott a képzeletre!

forrás: Michael Buckner/gettyimages

Az Alkonyat-filmek egykor sztárja ugyanis mindössze egy sokat mutató fekete body-t viselt, amelynek köszönhetően karcsú alakja, feszes, hosszú comjai kapták a főszerepet aznap este. A szettnek nehezen nevezhető viseletet - amelyben még az intim testrésze is jól kivehető volt mindenki számára - egy fekete blézerrel és magassarkúval egészítette ki, ami adott egyfajta kecsességet és elegáns szexisséget neki. Sminkje most is inkább natúr volt, semmint hívalkodó, haja pedig lazán fel volt kötve.

A színésznő új filmje, a Love Lies Bleeding 2024 tavaszán kerül bemutatásra és olyan zseniális sztárok kapnak még benne helyet, mint Katy O'Brian, Jena Malone, Anna Barysnikov, Dave Franco és Ed Harris. A sztori egy szenvedélyes szerelmi történetet mutat be Stewart és O’Brian között, amely sötét fordulatot vesz Lou családjának bűnözői múltja miatt.

