A coming out előtt: 5 LMBTQ+ híresség, aki teljesen máshogy nézett ki

Csak az Egyesült Államokban ez a szám 7,1%-kal nőtt 2021-ben. És bár napjainkban más országokban egyre nyitottabbak és bátrabbak az emberek a témát illetően, hozzá kell tenni, hogy nem egy könnyű folyamat bevallani, nemcsak önmagunknak, de a környezetünknek is. Sokan úgy írják le az érzést, mint egyfajta felszabadulást, újjászületést, így nem meglepő, hogy ez a külsőségekben is gyors változást idézhet elő, hiszen a coming outtal lényegében utat engednek az emberek a valódi személyiségüknek, stílusuknak és annak, amik már régóta szerettek volna lenni. Ezért is olyan fontos, hogy a sztárok nyíltan beszéljenek saját identitásukról, és a coming outjukkal megmutassák, hogy soha többé nem kell elrejtened azt, aki valójában vagy. A következő válogatásban most az ő nagy külső változásukat mutatjuk meg.

Lássuk, kikről van szó és mennyit változtak!

Galéria / 10 kép A coming out előtt: 5 LMBTQ+ híresség, akik teljesen máshogy néztek ki

Uralkodók és nemesek is felvállalták a valódi énjüket:

Galéria / 11 kép 11 LMBTQ nemes, aki egy királyi családba született